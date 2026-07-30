Prosegue il percorso di radicamento e di crescita di Progetto Civico Italia in Sicilia. Il coordinatore regionale, Carmelo Miceli, ha ufficializzato la composizione della segreteria regionale del movimento, chiamata ad affiancare il coordinamento politico nella definizione delle proposte programmatiche e nell’organizzazione dell’attività sul territorio.

“La costituzione della Segreteria regionale – dichiara Carmelo Miceli – rappresenta una nuova tappa del percorso di consolidamento di Progetto Civico Italia nell’Isola. In questi mesi abbiamo costruito una comunità politica fatta di amministratori, professionisti, associazioni e cittadini che condividono l’obiettivo di dare alla Sicilia una prospettiva di governo fondata su competenza, partecipazione e credibilità”.





I componenti della Segreteria avranno il compito di sviluppare, ciascuno nell’ambito delle proprie deleghe, le proposte programmatiche del movimento, promuovendo il confronto con i territori, il mondo delle professioni, dell’impresa, del lavoro, dell’associazionismo e del terzo settore.

“Il lavoro che affidiamo oggi alla Segreteria – prosegue Miceli – non è soltanto organizzativo. A ciascun responsabile chiediamo di elaborare contenuti, raccogliere idee e costruire proposte concrete che confluiranno nel programma di Progetto Civico Italia. Un programma che porteremo al confronto con tutte le forze alleate del Campo Largo, con l’obiettivo di contribuire alla costruzione di un progetto credibile, riformista e profondamente radicato nei bisogni reali dei siciliani”.





La Segreteria regionale è così composta:

– Coordinatore regionale: Carmelo Miceli;

– Organizzazione: Annalisa Petitto;

– Coordinamento iniziative politiche: Enzo Napoli;

– Università, Professioni e Innovazione: Piersalvo Catania;

– Riforme e Pubblica Amministrazione: Massimo Arena;

– Conversione ecologica e Green Economy: Amedeo Dalli Cardillo;

– Associazionismo, Partecipazione, Comunicazione e Formazione politica: Michele Minardi, Eugenio Ambra e Licio Calendino;

– Salute e Sanità: Giuseppe Termine e Giuseppe Bianco;

– Giustizia, Contrasto alle mafie, Legalità e Trasparenza: Mariella Sottile e Matteo La Barbera;

– Decentramento amministrativo: Ezio Orlando;

– Turismo: Luigi Veneziano e Massimo Aiello;





– Aree interne: Marica Di Maria;

– ⁠Pianificazione Territoriale e Gestione del Territorio: Lillo Manto;

– Diritti, Politiche migratorie e Integrazione: Salvo Grasso;

– Coordinamento Città Metropolitana di Palermo: Cesare Mattaliano;

– ⁠Coordinamento Giovanile Palermo: Jacopo Visconti;

– ⁠Coordinamento della Segreteria: Antonio Ferrante.

“La nostra ambizione – conclude Miceli – è continuare a far crescere Progetto Civico Italia come uno spazio aperto di partecipazione e di elaborazione politica, capace di mettere insieme competenze ed esperienze diverse. La Sicilia ha bisogno di una proposta seria, innovativa e concreta: la Segreteria regionale nasce proprio per dare forza a questo lavoro e offrire un contributo qualificato alla costruzione dell’alternativa di governo”.

Questo contenuto è stato disposto da un utente della community di BlogSicilia, collaboratore, ufficio stampa, giornalista, editor o lettore del nostro giornale. Il responsabile della pubblicazione è esclusivamente il suo autore. Se hai richieste di approfondimento o di rettifica ed ogni altra osservazione su questo contenuto non esitare a contattare la redazione o il nostro community manager.