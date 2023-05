Progetto: Nonno Sprint 5.0

10/05/2023

Comunicato Stampa

Progetto: *Nonno Sprint 5.0*

Promosso in ATS dall’Associazione Progetto Giovani, Girasole Associazione di Volontariato e Next Generation of European Autonomists per favorire l’inclusione sociale dei nostri Nonni.

Rivolto ad n. 30 utenti residenti o domiciliati in Sicilia, che hanno già compiuto 65 anni, avrà la durata di 12 mesi. Le sedi di attuazione saranno Palermo e Canicattì (AG).

Composto da quattro distinti laboratori, per rendere le città e gli insediamenti umani

inclusivi, sicuri, duraturi e sostenibili.

– Gruppi Esperenziali

– Ricettario della Nonna

– La Banca del Tempo

– Nonno 5.0

tutti questi laboratori avranno come obiettivo il contrasto alle solitudini involontarie specie nella popolazione anziana attraverso iniziative e percorsi di coinvolgimento attivo e partecipato; lo sviluppo e rafforzamento del rapporto intergenerazionale per la trasmissione relazionale dei saperi.

Ulteriori informazioni e/o chiarimenti potranno essere richiesti presso le nostre sedi di Palermo e Canicattì (AG).

per la sede di Palermo

Associazione Progetto Giovani

Via Isidoro Carini, 43 – Palermo

Tel: +39.091.421693

per la sede di Canicattì

Girasole Associazione di Volontariato

Via Ten. Col. La Carrubba, 28 – Canicattì

Tel: (+39).0922.614696

