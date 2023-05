Bambini e genitori in festa oggi, nel plesso Madunnuzza, per la cerimonia di inaugurazione della Sezione Primavera che ospiterà venti bambini di età compresa fra i due e i tre anni.

L’inaugurazione si è svolta alla presenza del Sindaco, Vincenzo Marino, dell’Assessore ai Servizi Sociali, Giuseppe Vincenti, del direttore del progetto, Luciana Carfì e alle autorità locali. Ad accogliere gli intervenuti il Dirigente Scolastico Rita Cardamone che, dopo il classico taglio del nastro, ha illustrato ai presenti la struttura attrezzata per accogliere i bimbi della sezione primavera.

Grazie al progetto Piccoli Semi di Cittadinanza i bambini della cittadina potranno usufruire, per la prima volta, del servizio dedicato alla prima infanzia.

Il progetto Piccoli Semi di Cittadinanza, avviato nei mesi scorsi, è stato realizzato grazie a una rete composta da Comuni, Istituzioni scolastiche ed Enti del terzo settore per incrementare i servizi e rendere accessibili i servizi per la primissima infanzia da parte delle famiglie nelle città coinvolte: Gela, Butera, Mazzarino e Riesi.

Grazie al progetto, gli istituti scolastici potranno ospitare 120 bambini in più rispetto a quelli già iscritti. Sarà potenziato il servizio di micro-nido di Riesi e realizzati sedici laboratori pensati per rafforzare il percorso educativo dei bambini.

