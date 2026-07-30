Accordi con Brasile e Stati Uniti per costruire una rete internazionale di comunicazione che connetterà l’Italia con gli italiani nel mondo

Nell’ambito della creative economy, il Progetto ROOTS – Network Internazionale delle Radici, avviato da Fondazione Made in Sicily ETS nel 2023 e già forte di una piattaforma nazionale grazie alla collaborazione con il network 5VIE, protagonista del Fuori Salone Design Week di Milano, compie un nuovo e significativo passo nel proprio sviluppo con la nascita del ROOTS International Media Network, rete internazionale di media partner destinata a diventare uno degli strumenti strategici per mettere in relazione l’Italia con le sue comunità oltre i confini nazionali.





La Fondazione Made in Sicily ETS ha avviato la sottoscrizione dei primi protocolli di intesa con alcune tra le più autorevoli testate dedicate agli italiani nei diversi Paesi esteri, per dare vita ad una collaborazione stabile e di lungo periodo che consentirà non solo di raccontare il Progetto ROOTS direttamente a milioni di italiani e italo-discendenti, ma anche di costruire un flusso costante di informazioni, storie, esperienze e progettualità provenienti da quella grande Italia che vive oltre i confini nazionali e che ha finalmente trovato nel progetto ROOTS un sistema di relazioni, incontri e scambi.





I primi partner internazionali della rete sono:

Jornal Italia (Brasile), uno dei principali magazine digitali dedicati alla comunità italo-brasiliana, con sede a San Paolo. La testata racconta quotidianamente il rapporto tra Brasile e Italia attraverso cultura, economia, turismo, imprese e storie delle comunità di origine italiana. Rappresenta un canale privilegiato verso una platea di oltre 35 milioni di italiani e italo-discendenti, in pratica la più grande comunità di origine italiana al mondo dopo quella residente in Italia. Per ROOTS questa collaborazione rappresenta un ponte diretto con uno dei luoghi simbolo della storia dell’emigrazione italiana. https://jornalitalia.com/





Italy2California (California – Stati Uniti), magazine bilingue italiano-inglese che rappresenta un punto di riferimento per i rapporti tra Italia e la West Coast americana. Attraverso approfondimenti dedicati al Made in Italy, all’innovazione, alla cultura, al turismo e all’imprenditoria il media collega il Sistema Italia con una delle aree economicamente e culturalmente più dinamiche del mondo, caratterizzata da una presenza qualificata di professionisti, imprenditori e comunità italiane. https://www.italy2california.com/





Il Pensiero – The Thought (Missouri – Stati Uniti), storica testata della comunità italo-americana di St. Louis e punto di riferimento per il Midwest americano. Da anni promuove la lingua, la cultura e le tradizioni italiane, raccontando la vita delle associazioni, delle famiglie e delle istituzioni italiane presenti sul territorio e contribuendo a mantenere vivo il legame con il Paese d’origine.





La nascita del ROOTS International Media Network rappresenta molto più di una tradizionale media partnership. L’obiettivo è infatti costruire una rete internazionale permanente di comunicazione, capace di mettere in connessione territori, comunità, istituzioni, imprese, università, associazioni e cittadini italiani nel mondo, realizzando iniziative culturali e di cooperazione internazionali.





Grazie a questa rete, ROOTS potrà raccontare le proprie attività direttamente alle comunità italiane all’estero, ma soprattutto ricevere in maniera continuativa notizie, testimonianze, progetti, storie di successo e buone pratiche provenienti dai diversi Paesi, contribuendo così a costruire un racconto corale dell’Italia globale e delle sue radici.Il primo grande appuntamento pubblico di questo percorso sarà il Gala Internazionale delle Radici, in programma il 4 gennaio 2027 al Teatro Massimo di Palermo, evento destinato a riunire rappresentanti delle comunità italiane provenienti da numerosi Paesi e a dare ufficialmente avvio ad una nuova stagione di collaborazione internazionale.

Dichiarano i fondatori della Fondazione Made in Sicily Giovanni Callea e Davide Morici: «Le radici non sono soltanto memoria: sono una rete viva di relazioni. Con il ROOTS International Media Network vogliamo creare un dialogo permanente tra l’Italia e gli italiani nel mondo. Non vogliamo semplicemente comunicare ciò che facciamo, ma costruire insieme una narrazione condivisa che valorizzi il patrimonio umano, culturale, creativo ed economico delle nostre comunità oltre i confini nazionali.»





Con la nascita del ROOTS International Media Network, ROOTS conferma sempre più la propria vocazione di piattaforma internazionale per l’Italia nel mondo: un progetto nato in Sicilia ma oggi anche nazionale, pensato per mettere insieme, attraverso la cultura, le relazioni e la comunicazione, milioni di italiani e di italo-discendenti che continuano a riconoscere nelle proprie radici un patrimonio condiviso e una straordinaria opportunità per costruire insieme il futuro.





ABOUT

Fondazione Made in Sicily ETS

La Fondazione Made in Sicily ETS realizza la missione di trasformare la memoria e la tradizione siciliane/italiane in strumenti di dialogo internazionale unendo arte, design, artigianato e innovazione attraverso mostre, installazioni e progetti condivisi, su scala internazionale. Ha all’attivo iniziative a Los Angeles, Tokyo, Singapore, in occasione del Tour Mondiale del Vespucci nel 2025, e a Osaka in occasione di Expo 2025; inoltre attività a Chicago, Rotterdam, Amburgo, Berlino. La Fondazione mette al centro il concetto di radici: un legame profondo che non conosce frontiere, indispensabile per nutrire il futuro di solida autentica umanità.





alle ceramiche alle arti visive, dai prodotti enogastronomici alle performance, ogni iniziativa diventa testimonianza di come la cultura siciliana/italiana sappia generare connessioni globali e visioni nuove interagendo con altre culture e identità. Con il progetto ‘I GO ITALIA’ la Fondazione sta costruendo una rete internazionale della gastronomia italiana riconosciuta da UNESCO patrimonio dell’umanità. E da luglio 2025, ricevendo da Felice Liotti in donazione il patrimonio documentario, audio e fotografico relativo alla cantautrice siciliana Rosa Balistreri, ha costituito il “Fondo Liotti” per preservare la memoria della voce più emblematica della Sicilia. La recente installazione permanente di 13 opere di ceramica d’autore in via dei Cipressi a Palermo rappresenta la quinta tappa dell’“Itinerario delle Radici”, percorso artistico e identitario avviato dalla Fondazione Made in Sicily che oggi comprende:





Aeroporto Internazionale di Palermo — “L’Albero delle Radici” (Boscia / Barolotta);

Piana degli Albanesi — murale “Le Radici del Futuro”;

Lungomare di Isola delle Femmine — “Le Radici del Mare” in pietra lavica e ceramica;

Palermo — murale dedicato a Totò Schillaci.

CENT’ANNI è il titolo del progetto avviato con la Fondazione Rosa Balistreri per promuovere il centenario dell’artista licatese, che tanti anni visse e operò a Palermo.





I Fondatori

Giovanni Callea, presidente della Fondazione, è giornalista e consulente specializzato in marketing, comunicazione e internazionalizzazione, con una vasta esperienza in progetti strategici per istituzioni pubbliche e private, tra cui Ministero Agricoltura, Regione Siciliana, ARPA Sicilia, Comune di Palermo e Teatro Massimo di Palermo.





Ha organizzato importanti eventi culturali come Kals’art e Vucciria, festival di musica popolare siciliana, entrambi ampiamente seguiti dai media nazionali. La sua esperienza include la consulenza strategica per politici locali e membri del Parlamento Europeo, oltre a progetti di internazionalizzazione del settore agroalimentare in Europa (Germania, Paesi Baltici, Polonia, Slovacchia, Paesi Bassi, Belgio). E’ stato produttore associato del film di Wim Wenders “Palermo Shooting”. Laureato in Scienze Naturali, con Master in PNL e Coaching e appassionato di impegno civico, Callea ha promosso campagne per la riapertura del Parco Uditore a Palermo (il più grande parco urbano dentro la città) e ha coordinato la comunicazione strategica per Fiume Oreto – Luogo del Cuore FAI, vincitore della votazione online nazionale nel 2018.





Davide Morici è un professionista poliedrico con una formazione giuridica e oltre trent’anni di esperienza nei settori del turismo, eventi e comunicazione. La sua visione creativa va oltre l’impresa: è musicista, compositore e organizzatore di eventi internazionali, nonché fondatore di grandi festival musicali. Volto delle campagne social e co-produttore di tutte le opere e iniziative internazionali della Fondazione Made in Sicily, è riconosciuto per la sua capacità di unire strategia, creatività e relazioni globali: Davide trasforma le idee in progetti concreti e di impatto, capaci di generare valore per le imprese, i territori e le persone.

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