Il Dirigente del Coordinamento provinciale catanese di Italia Viva, Carmelo Finocchiaro, ha guidato un delegazione che si è recata alla “Città dei Ragazzi” di Catania, in via Gramignani 128, “per far conoscere da vicino uno degli spazi simbolo della rigenerazione sociale cittadina e per presentare le attività che animano quotidianamente questa preziosa e provvidenziale struttura sociale”.

Durante la visita, alla presenza di Edoardo Barbarossa, presidente della Cooperativa “Villaggio del Magnificat” e dell’Associazione “Nessuno Escluso”, enti che operano e sostengono la Città dei Ragazzi, sono stati illustrati gli spazi e i percorsi educativi, culturali e sociali attivi nel polo. «È stato un piacere accogliere la delegazione e raccontare il lavoro che viene svolto all’interno della Città dei Ragazzi – ha dichiarato il presidente Barbarossa –, uno spazio che oggi rappresenta un presidio educativo, culturale, sociale e di riqualificazione per il quartiere». La Città dei Ragazzi è oggi un hub comunitario del Terzo Settore, rinato dopo anni di abbandono e tornato a essere un punto di riferimento per il quartiere Angeli Custodi di Catania. Grazie al lavoro in rete di numerose realtà del territorio, promuove attività rivolte a bambini, famiglie e persone anziane, favorendo inclusione, partecipazione e rigenerazione sociale e territoriale, valorizzando ogni individuo e sostenendo chi vive situazioni di fragilità.





A tal proposito Carmelo Finocchiaro, Dirigente del Coordinamento provinciale catanese di Italia Viva, oltre ad esprimere il proprio apprezzamento e la propria stima per l’attività solidale e meritoria che viene svolta da chi si occupa di questi quartieri disagiati, dichiara quanto segue: <<La visita alla Città dei Ragazzi di via Gramignani, esperienza di eccellenza in un quartiere difficile di Catania, fa parte del nostro progetto denominato “Italia Viva ascolta la città e la provincia di Catania” che abbiamo inteso lanciare per fare dell’ascolto uno strumento utile a dare risposte reali ai bisogni delle persone, grazie a delle proposte politiche che mirano a trasformare la nostra città e la nostra provincia.





La Città dei Ragazzi è una esperienza di solidarietà straordinaria, ma essenzialmente è anche un’esperienza di cambio culturale sul modo di intervenire nei quartieri disagiati. E noi di Italia Viva – sottolinea Finocchiaro – siamo assolutamente d’accordo con il loro metodo di operare. Infatti diciamo “grazie” a tutti gli operatori e crediamo che questa esperienza vada allargata, poiché esula da chi, rispetto al disagio, pensa di speculare. E su questo chiediamo, e verificheremo, che il Comune di Catania faccia un cambio di passo rispetto alla ricaduta a pioggia di contributi, anche milionari, che spesso non vengono investiti per la vera rinascita dei quartieri e di chi li abita. Ecco perché – conclude il Dirigente del Coordinamento provinciale catanese di Italia Viva, Carmelo Finocchiaro – continuerà la missione di Italia Viva a Catania per ascoltare e cercare di produrre un vero cambiamento nella nostra città e nella nostra provincia>>.

