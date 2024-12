Si è tenuta nel comune di Belmonte Mezzagno nelle giornate di sabato 14 e sabato 21 Dicembre una interessante iniziativa promossa dall’Associazione Triscele (nucleo protezione civile) che ha mirato a valorizzare alcuni prodotti biologici locali come formaggi, miele, olio ecc.

Il progetto ValoreBio ha lo scopo di promuovere l’importanza nel consumo di prodotti biologici.

Un’alimentazione basata sui prodotti biologici riduce l’esposizione ai pesticidi che per il terreno sono davvero molto pericolosi. L’uso di queste sostanze provoca inquinamento agli ecosistemi, sono tossici per tutti gli organismi viventi e sono la causa di molte patologie per lo più di natura cancerogena.

Oltre alla tutela della biodiversità ambientale, scegliere biologico ci permette di assumere cibi sani che hanno il vantaggio, scientificamente provato, di portare benessere al nostro organismo.

Il tutto sarà svolto con un’adeguata atmosfera natalizia, volta a rendere ancor più piacevoli le giornate.

All’evento ha partecipato il deputato questore dell’Assemblea Regionale Siciliana on. Vincenzo Figuccia sempre attento ai temi di tutela dell’ambiente e dei prodotti del nostro territorio avendo promosso, nel corso di tutta la sua attività politica, molti progetti di questa natura.

Ringraziamo l’On. Figuccia per aver accettato il nostro invito e l’Assessorato regionale dell’agricoltura dello sviluppo e rurale e della pesca mediterranea per aver finanziato questa iniziativa.

Like this: Like Loading...

Questo contenuto è un comunicato stampa. Non è passato dal vaglio della redazione. Il responsabile della pubblicazione è esclusivamente il suo autore.