Gratteri si prepara ad accogliere la 4ª edizione della Sagra dâ Purpietta c’addauru! Sabato 24 agosto, questo pittoresco paese siciliano si animerà con una giornata ricca di tradizione, gusto e musica, organizzata dalla Pro Loco di Gratteri. La manifestazione, che celebra la famosa “purpietta c’addauru” e altre prelibatezze locali, è un evento imperdibile per chi vuole immergersi nelle tradizioni culinarie e culturali di Gratteri.

Programma della giornata:



17:00 – Centro Storico:



L’evento avrà inizio con *Scopriamo Gratteri*, un affascinante percorso itinerante nel centro storico. I visitatori potranno esplorare le bancarelle di artigianato locale. Un’occasione unica per scoprire i tesori nascosti di Gratteri.

19:00 – Piazza Scala:

Il momento più atteso arriverà alle 19:00, quando avrà inizio la distribuzione della deliziosa *purpietta c’addauru*, accompagnata da un bicchiere di vino locale. Sarà possibile gustare anche insalata di trippa e birra alla spina. Durante la degustazione, DaniSax DJ intratterrà il pubblico con la sua musica, creando un’atmosfera vivace e coinvolgente.

21:00 – Piazza Scala:



La serata proseguirà con l’esibizione del gruppo KIMOLÍA Street-Band, che allieterà i presenti con un mix di musica tradizionale e moderna. Un momento perfetto per divertirsi e ballare in piazza.

23:30 – Piazza Scala:

La festa si concluderà in grande stile con *Al chiar di luna*, una serie di serenate itineranti per le vie del paese eseguite dal gruppo “Giampiero Amato and Sicilian Family”. Durante il percorso, i partecipanti potranno degustare prodotti tipici locali, concludendo la serata con una spaghettata finale che renderà questa esperienza ancora più indimenticabile.





Non perdete l’occasione di vivere una giornata all’insegna del buon cibo, della musica e delle tradizioni a Gratteri!

Luogo: Piazza Scala, Via Scala, GRATTERI, PALERMO, SICILIA

Data Inizio: 24/08/2024

Data Fine: 25/08/2024

Ora: 17:00

Artista: Dani sax, KIMOLÍA, Giampiero Amato and sicilian family

Prezzo: 0.00

Like this: Like Loading...

Questo contenuto è un comunicato stampa. Non è passato dal vaglio della redazione. Il responsabile della pubblicazione è esclusivamente il suo autore.