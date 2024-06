“I partecipanti avranno l’opportunità di immergersi nel processo creativo di Kònic Thtr, scoprendo come la tecnologia interattiva possa e arricchire i progetti artistici, collaborando a stretto contatto con artisti di fama internazionale”, spiega Turi Zinna di Retablo.

1 giugno – Prosegue a Catania il progetto Scena Contemporanea 4.0 | tecnologie immersive per l’intermedialità, coordinato da Retablo E.T.S e finanziato dall’Unione Europea – Next generation EU, che mira a intermedializzare sia i linguaggi che i modi di creazione, produzione e fruizione delle arti performative attraverso l’impiego di tecnologie digitali immersive.

Questa iniziativa prevede una serie di corsi di formazione in forma di webinar, workshop e attività laboratoriali gratuiti rivolti a professioniste e professionisti, operatrici e operatori culturali pubblici e privati nei campi delle performing arts, della musica e dell’audiovisivo.

L’obiettivo è formare chi lavora nel campo della cultura per usare al meglio le nuove tecnologie digitali, promuovendo idee nuove e la voglia di provare cose inedite, in un ambiente che tiene conto sia dell’arte tradizionale sia delle nuove opportunità offerte dalla tecnica.

Il prossimo appuntamento è con il workshop “Creazione di ambienti digitali interattivi per la performance dal vivo” in programma al Piccolo Teatro della Città dal 4 al 14 giugno dalle 15.00 alle 19.00 e condotto da Rosa Sánchez, Alain Baumann e Álex Martínez che fanno parte della piattaforma artistica contemporanea di Barcellona Konic Thtr.

In particolare, Kònic Thtr è riconosciuta a livello internazionale per l’utilizzo e l’incorporazione di tecnologie interattive nei loro progetti creativi. Fin dagli anni ‘90 questa piattaforma ha sviluppato un linguaggio unico e personale nel campo della creazione contemporanea, esplorando il confine tra arte e nuove tecnologie. Le loro opere sono state presentate in Spagna, Europa, America, Asia e Africa, affascinando il pubblico di tutto il mondo.

Spiega Turi Zinna di Retablo: “Durante il workshop, i partecipanti avranno l’opportunità di immergersi nel processo creativo di Kònic Thtr, scoprendo come la tecnologia interattiva possa trasformare e arricchire i progetti artistici. Sarà un’occasione unica per apprendere tecniche innovative di integrazione tra arte e tecnologia, collaborando a stretto contatto con artisti di fama internazionale, sperimentare e creare utilizzando strumenti tecnologici all’avanguardia, ampliando le proprie competenze e ispirarsi a nuove forme di espressione artistica”.

Il workshop è così suddiviso: la prima settimana (dal 4 a 8 giugno) con Alan Baumann e Álex Martínez, i partecipanti avranno l’opportunità di usare Unreal Engine software per creare ambienti interattivi digitali; la seconda settimana (dal 10 al 14 giugno) con Rosa Sanchez i partecipanti svilupperanno una coreografia dove il corpo si relaziona con lo spazio digitale e immersivo progettato.

Per iscriversi bisognerà compilare questo form https://retablo.org/scena-contemporanea-4-0/ o scrivere una mail a formazione@retablo.org.

