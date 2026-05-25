Palermo 25 maggio 2026 – Si intensifica la protesta dei lavoratori interinali di Amap, in sit-in da stamattina alle 9 sotto la sede di palazzo Palagonia, in via del IV Aprile. Fischi e cori all’indirizzo del primo cittadino, che non ha ricevuto la delegazione. “Il sindaco Lagalla ha fatto sapere di non poterci ricevere questa mattina e ci ha rimandati all’amministatore di Amap, con il quale abbiamo già parlato,. Noi vogliamo incontrare il socio unico, il Comune di Palermo”, dicono i segretari generali di Filctem Cgil Palermo e Nidil Cgil Palermo Calogero Guzzetta e Francesco Brugnone. In piazza ci sono i 26 lavoratori lavoratori con le loro famiglie, con mogli e figli. La protesta prosegue per tutta la mattinata. “Torneremo sotto il palazzo del sindaco fino a quando non deciderà di riceverci”. I lavoratori interinali, da mesi in Naspi, licenziati dopo anni di servizio e messi da parte come “lavoratori di serie B”, chiedono di poter essere assunti direttamente da Amap e immessi in servizio.





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