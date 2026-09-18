Il 3 e 4 Ottobre 2026 alle 9 si terrà a Palermo, a Villa Riso, via dell’ Olimpo 30, un Convegno dal titolo: “La direzione della cura in Psicoanalisi e Psicodramma”, organizzato dal Centro Paul Lemoine e dalla Scuola di Specializzazione in Psicoterapia IPP.

Il Convegno è patrocinato dall’ Ordine degli Psicologi della Regione Sicilia e dall’ Ordine dei Medici della Provincia di Palermo.

All’ interno della giornata ci saranno contributi scientifici di Isabelle Andreu, Marie Noelle Gaude’, Stefania Torrasi, Alfredo Cassataro, Roberto Karra, Sandra Giordano, Nicoletta Brancaleoni, Silvestro Lo Cascio, Luca Ciusani, Silvana Rosita Leali e Claudia Parlanti.





Il convegno è gratuito e aperto a tutti i Professionisti di area Sanitaria, Sociale ed Educativa (Psicologi, Medici, Educatori, Assistenti sociali, Insegnanti, ecc.), a studenti universitari di varie discipline ed in generale a tutti coloro che sono interessati alle tematiche proposte.

Per prenotazioni ed informazioni contattare i numeri 0919762399, 3291314212, oppure mandare una mail a: segreteria@scuolapsicoterapiaipp.com

Dott. Roberto Karra, Psicologo Psicoterapeuta

Luogo: Villa Riso, Via Dell’ Olimpo, 30/A

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