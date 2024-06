Il Dipartimento Agricoltura della Regione Siciliana mette in campo 65 milioni di euro per sostenere la realizzazione, l’adeguamento e l’ampliamento della viabilità delle aree rurali e delle aziende agricole, al fine di rendere maggiormente fruibili le aree interessate dagli interventi, anche con riguardo alla messa in sicurezza del territorio. Il raggiungimento dell’obiettivo è possibile grazie al bando relativo all’intervento SRD07 – Azione 1 nell’ambito del Piano Strategico PAC 2023 – 2027.

L’intervento, aperto sia a soggetti pubblici che privati, punta “allo sviluppo socio-economico delle aree rurali attraverso investimenti finalizzati a realizzare, adeguare e ampliare le infrastrutture di base a servizio delle imprese rurali agricole, delle comunità rurali, nonché dell’intera società”.

Il sostegno è concesso in forma di sovvenzione e l’aliquota è pari al 100% delle spese effettivamente sostenute.

Le domande di sostegno possono essere presentate fino a giorno 8 ottobre 2024 attraverso il portale del Sistema informativo agricolo nazionale (SIAN), insieme al Progetto Esecutivo.

Tutti i dettagli del bando sono disponibili sul sito Sviluppo Rurale Sicilia 2023 – 2027 a questo link: https://svilupporurale.regione.sicilia.it/30/05/2024/intervento-srd07-investimenti-in-infrastrutture-per-lagricoltura-e-per-lo-sviluppo-socio-economico-delle-aree-rurali-azione-1/





