Un incontro dedicato alle domande poste dall’intelligenza artificiale, a partire dalla possibilità che i robot sviluppino forme di coscienza ed emozioni. Implicazioni etiche richiamate dall’enciclica Magnifica Umanitas e le opportunità, i ritardi e le prospettive dell’IA nel sistema produttivo siciliano.

S’intitola “Intelligenza artificiale, etica e Sicilia”, la conversazione tra tecnologia, cultura e società per capire che cosa le macchine potranno fare, e quale futuro vogliamo costruire con esse, che si animerà alle 18 di giovedì 23 luglio in piazzetta Bagnasco, partire dal libro di Antonio Chella “Può un robot emozionarsi?”. A dialogare con l’autore saranno Valentina Chinnici e Donato Didonna.

L’evento fa parte del ricco cartellone dell’ottava edizione della stagione culturale di Piazzetta Bagnasco, che ha preso il via il 21 maggio, promossa dall’associazione Piazzetta Bagnasco con Cappadonia Gelati come sponsor e i gemellaggi con Efebo D’Oro ed Etna Book.





Luogo: Piazzetta Bagnasco, Piazzetta Bagnasco, PALERMO, PALERMO, SICILIA

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