“I dati diffusi recentemente dal rapporto di Legambiente mostrano un quadro positivo per la raccolta differenziata: in Sicilia, infatti, 303 comuni su 391 superano il 65%. Aumentare tale percentuale rappresenta un obiettivo ancora più complesso per i comuni interessati che necessita sicuramente di ulteriori sforzi. E proprio per stimolare nuove azioni in tal senso abbiamo organizzato il webinar di oggi, che illustrerà anche alcune buone pratiche collegate ad altri modelli di raccolta differenziata”.

Lo ha detto Mario Emanuele Alvano, segretario generale dell’ANCI Sicilia, che questa mattina ha introdotto i lavori del webinar “Raccolta differenziata di qualità: strategie e comunicazione per i comuni più efficienti”.





E’ stato poi il presidente dell’Associazione dei comuni siciliani, Paolo Amenta , a prendere la parola spiegando che: “Sebbene nella nostra Isola molti comuni abbiano raggiunto risultati importanti, questo da solo non basta. Bisogna, infatti, migliorare la qualità dei rifiuti raccolti in modo differenziato con l’obiettivo di perfezionare ulteriormente la gestione della filiera dei rifiuti urbani su tutto il territorio. L’obiettivo principale è quello di valorizzare la raccolta differenziata facendola diventare una risorsa economica anche attraverso l’abbattimento dei costi dei rifiuti. Ciò contribuirà ad offrire un servizio efficiente ai cittadini, con costi maggiormente sostenibili, e darà un notevole impulso alla salvaguardia dell’ambiente”.

Durante l’incontro formativo, con oltre un centinaio di partecipanti, è stato presentato lo spot di sensibilizzazione alla tutela ambientale e alla raccolta dei rifiuti intitolato “Karma”, un prodotto realizzato da Udicon (Unione per la Difesa dei Consumatori) in collaborazione con ANCI Sicilia, contro l’abbandono dei rifiuti.





Lo spot sul sito dell’ANCI Sicilia: https://www.anci.sicilia.it/karma-spot-di-udicon-e-anci-sicilia-per-la-raccolta-differenziata-di-qualita/

Hanno preso parte al webinar, fra gli altri, Raphael Rossi, amministratore di aziende pubbliche nel settore rifiuti, Paolo Garelli, di Worm, Attilio Tornavacca, di Esper (Ente di studio pianificazione sostenibile delle risorse), Vito Matranga, amministratore dell’ Azienda multiservizi Bagheria, Andrea Cappello, progettista di affidamenti nel settore dell’igiene ambientale e Salvatore Lorefice, presidente di Udicon Sicilia.





