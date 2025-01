Prenderà il via domenica 12 gennaio alle 18.30 la nuova Stagione teatrale della compagnia Pensieri Riflessi. La Direttrice artistica Paola Marchese: “Dalla predominanza del dialetto a quella di temi e personaggi maschili, il nostro percorso artistico controcorrente”.

Una pièce teatrale leggera e brillante che rompe deliberatamente con la tradizione dialettale siciliana affidando piuttosto ai ritmi incalzanti e al cinismo spietato della commedia licenziosa inglese il compito di divertire e intrattenere il pubblico, senza rinunciare ai temi impegnati. Questo e tanto altro è Chiave per due, opera in due atti del 1982 di John Chapman e Dave Freeman che aprirà la Stagione teatrale 2025 della compagnia Pensieri Riflessi: l’appuntamento è a Catania, domenica 12 gennaio alle ore 18.30, al Teatro Sipario Blu di via Francesco Ventorino 2.

Gli attori Flavia Angioni, Giovanna Arnone, Alberto Pulvirenti, Paola Marchese, Alessandro Caruso, Federica Motta ed infine David Marchese, a cui è affidata anche la regia, porteranno sul palcoscenico intrighi, equivoci, tradimenti e scambi di identità. Protagoniste di questa satira pungente e senza esclusione di colpi sono Harriet e Anne, personaggi femminili eclettici ed imprevedibili, impegnati a smontare pezzo per pezzo pregiudizi, a sovvertire luoghi comuni legati al matrimonio e a ribaltare stereotipi di genere legati alla figura della moglie fedele e sottomessa.





La compagnia teatrale Pensieri Riflessi nasce nel 2010 e, in coerenza con la sua vocazione spiccatamente controcorrente, intraprende sin da subito un percorso artistico lontano dalle prassi consolidate, fatto di scelte anticonvenzionali come quella di puntare su protagonisti di sesso femminile rispetto ad una tradizione, non solo teatrale, che ha sempre privilegiato la presenza maschile. Fuori dal coro è anche la scelta di opere di autori stranieri che, per ragioni legate al diritto d’autore, sono più complicate e impegnative da portare in scena sotto il profilo sia burocratico che economico.

“Chiave per due – spiega la Direttrice artistica Paola Marchese – segna anche la nostra definitiva emancipazione dal dialetto, nella ferma convinzione che le strade della comicità sono infinite e anche senza il dialetto si può comunque far sorridere il pubblico”.





Ma c’è dell’altro e il riferimento è alle tante sfumature di significato legate al numero due, come spiega il regista David Marchese: “Due sono gli amanti che Harriet deve riuscire a gestire per condurre una vita agiata. Due sono gli autori, Chapman e Freeman. Due come la seconda scelta, l’alternativa. Due come la nuova fase che Pensieri Riflessi sta vivendo. E due, infine, come la doppia cifra raggiunta dalla nostra Compagnia che porta in scena quest’anno la sua decima stagione teatrale”.

Il numero due, tra l’altro, è anche il filo rosso che tiene insieme tutta la Stagione 2025 della compagnia Pensieri Riflessi che proseguirà il 16 marzo con Le Due Sorgive e l’8 giugno con Oscar – Un fidanzato per due figlie.



