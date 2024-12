RAGUSA – Un evento che unisce arte e impegno sociale: domani giovedì 12 dicembre il Teatro Don Bosco di Ragusa ospiterà “Musica per la Pace”, un concerto benefico organizzato dall’associazione culturale musicale Shine a sostegno di Amnesty International. Una serata all’insegna della musica e della sensibilizzazione sui diritti umani, con ingresso libero e prenotazione obbligatoria. L’evento, che inizierà alle ore 20:30 e sarà presentato dalla giornalista Valentina Frasca, vedrà esibirsi giovani promesse e artisti di fama, uniti dall’obiettivo comune di promuovere messaggi di speranza, solidarietà e rispetto. Tra gli ospiti di rilievo, il maestro Angelo Privitera, storico collaboratore di Franco Battiato, che interpreterà alcuni dei più amati brani del celebre cantautore siciliano. Un momento clou della serata sarà l’esecuzione della suite inedita “Viaggio nei Quattro Elementi”, opera del compositore Giovanni Leon Dall’Ò. Questo lavoro, che celebra il profondo legame tra uomo e natura, invita a riflettere sul diritto a un futuro sostenibile per le generazioni a venire. Il programma musicale includerà pezzi iconici degli anni ‘70 e ‘80, offrendo al pubblico un’esperienza emozionante e coinvolgente. Non mancheranno momenti di poesia, proiezioni video e interventi di sensibilizzazione a cura dei rappresentanti di Amnesty International, che approfondiranno l’importanza della tutela dei diritti umani. L’evento si colloca simbolicamente a ridosso della Giornata Mondiale dei Diritti Umani, rafforzando il messaggio di solidarietà e impegno verso una società più equa. “Musica per la Pace” è realizzato con il supporto dell’Assemblea Regionale Siciliana e di diversi sponsor locali, tra cui la Banca di Credito Cooperativo di Pachino, Studi Dentistici Samperi, Cantine Ramaddini, Ottica Marchi, Vitality, GeniusLab APS, MediaLive, Autoscuola Tumino e Medform.

Questo contenuto è un comunicato stampa. Non è passato dal vaglio della redazione. Il responsabile della pubblicazione è esclusivamente il suo autore.