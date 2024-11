Un ponte di Ognissanti con la musica corale polifonica protagonista della IV edizione “ The Sicily International Choir Festival”. Messina e Taormina hanno aperto ieri la prima delle tre serate, con l’esibizione dei 15 cori partecipanti, suddivisi tra la Basilica Sant’Antonio in Messina e Cattedrale di San Nicolò di Bari in Taormina, riscuotendo notevole affluenza di pubblico e turisti. Questa sera si replica e questa volta a Catania e nuovamente a Messina, con inizio in entrambe alle 19. La chiesa Badia di Sant’Agata nel cuore di Catania sarà la location per l’esibizione di sei corali, provenienti dall’Italia e dall’Europa che accompagneranno il pubblico in un viaggio musicale che tocca diversi generi, da quella cattolica, religiosa, classica, gospel, popolare. In rappresentanza dell’Italia due cori: “I Sincopatici” ( Lazio), e “ The Angel Voices” ( Campania). Il viaggio nella musica corale prosegue in Spagna con il coro “Gente Habanera”, in Bulgaria con le esibizioni di due corali: “Orpheus + “ e “Shtastlivetsa” per poi fermarsi in Polonia con il coro “Pochodnia”.

Per la seconda serata sarà la Basilica Cattedrale ad accogliere nella città di Messina otto cori europei che renderanno omaggio al loro paese di provenienza indossando abiti tradizionali. Si esibiranno il coro “Euterpe” ( Romania), “Cantus Feminae” ( Repubblica Ceca), “Pueri Tarnovienses” ( Polonia), “Constanza” ( Regno Unito), “Rodna Pesen” ( Bulgaria), “Diosdi Gellèrt” ( Ungheria), “Viva Voce” ( Lituania). Ad esibirsi tra gli altri il coro “Cappella musicale Santa Maria Assunta” in rappresentanza della Sicilia, impegnata nell’animazione del canto nella celebrazione liturgica domenicale della Basilica Cattedrale messinese e studia la polifonia sacra dal Rinascimento fino ai nostri giorni.

Domani sera, domenica 3 novembre, gran finale ad Acireale dove i cori che quest’anno hanno partecipato al festival non competitivo si ritroveranno all’interno della Basilica Collegiata di San Sebastiano in Acireale a partire dalle 19, dove per la Sicilia si esibirà il coro “Sergio Alletto”. La serata sarà trasmessa in diretta su Etna Channel, canale 199 del digitale terrestre in tutta la Sicilia e in contemporanea sulla pagina Facebook The Sicily International Choir Festival.

A promuoverlo EuroArt production Italia e Leon Promotion Malta, con l’intento di far conoscere ai gruppi partecipanti la ricchezza del patrimonio artistico e architettonico presente in Sicilia; al tempo stesso creare legami di amicizia e lanciare un messaggio di pace attraverso la musica.

Luogo: ACIREALE, CATANIA, SICILIA

Questo contenuto è un comunicato stampa. Non è passato dal vaglio della redazione. Il responsabile della pubblicazione è esclusivamente il suo autore.