Si sono svolti questa mattina, in una gremita Chiesa Madre, officiati da Don Sebastiano Ferla e Don Marco Ramondetta, i funerali dell’ex Sindaco socialista di Canicattini Bagni, Santo Gallo, venuto a mancare ieri all’età di 82 anni all’affetto dei suoi cari.

A dare l’ultimo saluto a Santo Gallo, insieme alla moglie Carmela, alla figlia Deborah, al genero, al nipote e a tutti i familiari, anche il Sindaco Paolo Amenta, i componenti della Giunta e del Consiglio comunale, l’ex Sottosegretario on. Raffaele Gentile, già dirigente regionale e nazionale socialista, tanti amici e concittadini che con la loro presenza hanno voluto rinnovare gli attestati di stima e di cordoglio.

Santo Gallo, persona stimata e apprezzata dalla Comunità canicattinese, è stato dirigente del Consorzio autostradale Siracusa – Gela, oltre che impegnato non solo in politica da dirigente locale e regionale del Partito Socialista, da Consigliere e, dal 1981 al 1984, rivestendo la carica di Sindaco, ma anche nel sociale e nel mondo dello sport cittadino, come calciatore, capitano e allenatore dei “canarini” del Canicattini Calcio, la cui maglia gialla oggi spiccava sul feretro.

A ricordarne la figura a conclusione del rito funebre e a dare l’ultimo saluto all’amico Santo Gallo è stato il Sindaco Paolo Amenta.

«Non è facile per me salutare e ricordare Santo Gallo in questa dolorosa occasione per la quale rinnovo la vicinanza e l’abbraccio alla famiglia – ha detto tra l’altro il Sindaco Paolo Amenta -. Un le-game di amicizia e stima reciproca mi legavano a lui da lunghi anni. Un commiato non solo a nome mio personale ma a nome di tutta la Comunità canicattinese che oggi rappresento. Quella Comunità che Santo, da uomo impegnato nel sociale, nel mondo dello sport e nelle istituzioni, da Consigliere e poi da Sindaco, ha sempre servito con dedizione e alto senso civico, impegnandosi e contribuendo al-la crescita e allo sviluppo della sua città.

Uomo dalle grandi doti morali e umane, Santo c’è stato sempre per tutti, con grande disponibilità e umiltà.

Doti che personalmente, da giovane che si approcciava alla politica al servizio della propria gente, ho sempre ammirato e cercato di fare mie nel corso degli anni. Una guida, non solo per noi che negli anni abbiamo assunto il ruolo di Amministratori pubblici, ma per tanti.

Uomo colto, intelligente, attento e dialogante, sempre fedele ai tuoi principi, Santo ha sempre messo in primo piano le persone.

E con questo suo straordinario bagaglio umano ha lasciato una impronta importante e indelebile nella nostra Canicattini Bagni, così come nei ruoli dirigenziali che ha ricoperto con grande diligenza.

A dimostrarlo sono la stima e il riconoscimento di tante persone.

Nel rinnovare la vicinanza mia personale, dell’Amministrazione, del Consiglio comunale, e di tutta la città alla famiglia, non posso che dirti Grazie Santo per quello che ci hai dato e hai lasciato alla nostra Canicattini Bagni».



