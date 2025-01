Domani, sabato 18 gennaio 2025, al PalaCatania, per la quinta giornata del girone di ritorno del Campionato di volley maschile di Serie A2 Credem Banca 2024/25, va in scena il match tra Cosedil Saturnia Acicastello ed Evolution Green Aversa. Fischio d’inizio alle 19:00





Quattro vittorie consecutive, 12 set vinti e solo 3 persi, questi sono solo alcuni dei numeri straordinari dei ragazzi di mister Montagnani nelle ultime partite. Punto dopo punto e vittoria dopo vittoria, i biancoblu della Cosedil Saturnia sono balzati in testa alla classifica di rendimento dell’intera serie A2 che li vede primeggiare in quasi tutti i fondamentali e nella percentuale di punti ottenuti.





Un percorso estremamente positivo che ha cambiato il volto al Campionato di Saitta e compagni che, con i 31 punti totalizzati, occupano la quarta posizione in classifica, alle spalle di Ravenna e Brescia (a quota 39) e di Pordenone (36).





Gli ospiti, i campani guidati da Giacomo Tomasello, in classifica sono sesti, a sole due lunghezze dalla Cosedil Saturnia.





Aversa è una squadra ben strutturata che da inizio stagione dimostra di essere certamente una delle candidate ad un posto nei play-off di A2. All’andata, al Palajacazzi, si è imposta al tie-break dopo una partita combattuta.





La Evolution Green ha nella diagonale Motzo-Garnica e anche nel libero Rossini dei punti di riferimento molto importanti, ma tutti i giocatori del roster sono di primo piano, dagli schiacciatori Saar e Canuto, passando per Asamwan e Frumuselu, l’ex biancoblu che nel 2021/22, 2022/23 e 2023/24 ha trascorso tre stagioni con la maglia della Cosedila Saturnia, contrassegnate dalla promozione in Superlega, lo scorso anno.

A proposito di ex, nel 2022/23 e nel 2023/24 due stagioni ad Aversa per l’opposto di mister Montagnani, Andrea Argenta.





“Questa settimana abbiamo lavorato per migliorare ancora la nostra percentuale di positività complessiva in attacco e ci siamo concentrati anche su qualche nuovo dettaglio tattico nel nostro muro difesa per mettere sempre più pressione all’attacco avversario. – Coach Montagnani racconta così la settimana trascorsa in attesa del match di domani e aggiunge – Aversa è vicina a noi come punteggio e vanta un super attaccante come Matheus Motzo, che domani bisognerà cercare di arginare. È una squadra esperta con centrali alti e dovremo concentrarci sul nostro gioco per affrontarla nel modo migliore possibile. Viviamo un buon momento, con quattro vittorie consecutive, e lo trasmetteremo domani in campo e quando una squadra gioca bene fa divertire il suo pubblico e arrivano i risultati. Rendiamo inespugnabile il PalaCatania”.





Il botteghino del PalaCatania aprirà le sue porte alle 17:45.





Per l’acquisto dei biglietti (15 € Trib. A inferiore, 10 € Trib. Ordinaria, 5 € Curve), rimane attiva la prevendita online su LiveTicket e nei punti vendita convenzionati.





La partita sarà in diretta streaming su VolleyballWorld.tv.





Like this: Like Loading...

Questo contenuto è stato disposto da un utente della community di blogsicilia. Il responsabile della pubblicazione è esclusivamente il suo autore. Se hai richieste di approfondimento, questioni da sollevare o ogni altra osservazione su questo contenuto non esitare a contattare la redazione o il nostro community manager.