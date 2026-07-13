Ho inviato una nota ufficiale al Sindaco di Palermo, all’Assessore alle Politiche Ambientali Pietro Alongi, all’Assessore Fabrizio Ferrandelli, alla Dirigente competente, dott.ssa Liuzzo, e al Presidente di RAP, Giuseppe Todaro, per segnalare i gravi e continui disservizi che interessano il servizio di raccolta differenziata porta a porta nella zona nord della città.



Da tempo numerosi cittadini mi segnalano che, nonostante il corretto conferimento dei rifiuti secondo il calendario previsto, la raccolta viene frequentemente omessa, costringendo le famiglie a lasciare i sacchetti davanti alle proprie abitazioni per diversi giorni.







Una situazione che penalizza proprio quei cittadini che rispettano le regole e collaborano quotidianamente per mantenere pulito il territorio. A subire pesanti conseguenze sono anche le attività commerciali, alle quali spesso non vengono ritirati cartone e plastica, con il risultato che i rifiuti si accumulano davanti ai negozi, compromettendo il decoro urbano e creando vere e proprie discariche a cielo aperto.



La problematica assume contorni ancora più preoccupanti nei quartieri della zona nord, caratterizzati da strade particolarmente strette e da numerose abitazioni di piccole dimensioni, spesso ubicate al piano terra. In questi contesti, la permanenza dei rifiuti in strada favorisce l’azione dei gabbiani, che disperdono i sacchetti lungo la carreggiata, determinando condizioni di degrado, cattivi odori e la presenza di roditori. Allo stesso tempo, molte famiglie sono costrette a conservare i rifiuti all’interno delle proprie abitazioni oltre i tempi previsti, con inevitabili disagi, soprattutto durante il periodo estivo.







È giusto e doveroso contrastare con fermezza chi abbandona illegalmente i rifiuti. Tuttavia, è altrettanto doveroso garantire un servizio efficiente a chi rispetta le regole. Non si può chiedere ai cittadini senso civico se, dall’altra parte, vengono meno i servizi essenziali.



Per questo ho chiesto al Sindaco, all’Assessore competente e al Presidente di RAP di adottare con urgenza tutte le misure necessarie affinché il servizio di raccolta venga svolto con regolarità e puntualità, restituendo dignità ai quartieri e rispetto ai cittadini.



Continuerò a seguire la vicenda e a farmi portavoce delle segnalazioni dei residenti, affinché venga garantito un servizio all’altezza di una città come Palermo.



Natale Puma



Consigliere Comunale di Palermo

Luogo: PALERMO, PALERMO, SICILIA

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