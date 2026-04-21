«Una giovane vita spezzata, un dolore inconsolabile per i familiari e una ferita per tutta la comunità».

Queste le parole pronunciate dall’on. Rosellina Marchetta, deputato segretario all’ARS, dopo la morte, a Pavia, del 25enne di Favara Gabriele Vaccaro.

«In una società giusta – continua – fondata sui valori del rispetto dell’altro e della pacifica convivenza anche tra culture diverse, non c’è alcuno spazio per la violenza e per questa efferatezza».





Conclude l’on. Marchetta: «Come cittadina e, soprattutto, in qualità di genitore mi unisco al dolore dei familiari e degli amici di Gabriele, un figlio della nostra terra oggi volato in cielo, confidando che la giustizia possa fare piena luce sui fatti e punire il responsabile.»

Luogo: Assemblea Regionale Siciliana, Piazza del Parlamento, 1, PALERMO, PALERMO, SICILIA

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