Nuovo appuntamento per la Rassegna letteraria “LibriAmoCi – Incontro con l’Autore”, organizzata dall’Istituto Superiore ‘Florio’ di Erice in collaborazione con la Libreria Galli Ubik-Erice, martedì 4 febbraio, alle ore 18.

La scrittrice Nadia Terranova presenterà il suo nuovo romanzo, “Quello che so di te”, un libro profondamente autobiografico, un’indagine familiare tra misteri e silenzi, tra legami di sangue e di emozioni, nelle complessità della felicità della maternità, e dei suoi smarrimenti: una storia di fantasmi e di grande realtà, quella che le donne conoscono, e non sempre riescono a esprimere… Al centro di “Quello che so di te” c’è sempre la famiglia con le sue invisibili trame tentacolari, e c’è sempre Messina, la città sullo Stretto dove la scrittrice è nata e vissuta fino ai 25 anni, e che è il centro propulsore della sua narrativa.

Nadia Terranova dialogherà con Stefania Auci.

“Un romanzo sul potere della memoria – dice la Dirigente Scolastica, Pina Mandina – e anche sulla follia che, grande o piccola, lega le generazioni. Sarà un intenso momento di incontro grazie a due autrici, molto legate tra loro, che ci hanno sempre saputo trasmettere grandi emozioni e spunti di riflessione e approfondimenti”.

