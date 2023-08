In uno scenario surreale, Ieri sera a New York, nel giardino del prestigioso Centro culturale italiano Casa Belvedere in State Island da cui si gode di un meraviglioso panorama sulla città di New York e sul vicino Ponte Verrazzano che illuminato sembra un filo di perle, in presenza di un folto e qualificato pubblico, è stato presentato il film Re minore del regista siciliano Giuseppe Ferlito.

La serata è iniziata con la presentazione del film da parte della Direttrice del Centro culturale, Beatrice Alecci, a cui è seguito il saluto della Presidente e fondatrice Gina Biancardi. Prima della proiezione la Direttrice ha ringraziato Lucia Colletti per aver proposto la visione di Re minore. È seguito poi un breve video di saluto, di ringraziamento e di presentazione del film da parte del regista Giuseppe Ferlito.

Era presente alla proiezione il protagonista del film Gabriele Ferrantelli, Mimì nel film, e anche due altri personaggi, Fabrizio ed il sindaco rispettivamente Walter Nestola e Vito Ferrantelli.

“È stata un’esperienza-ha detto Gabriele Ferrantelli, protagonista del film-meravigliosa ed indimenticabile, in un incantevole scenario naturale abbiamo parlato di cultura italiana, di cinema e soprattutto della Sicilia che è la vera protagonista del film con i suoi tanti problemi e le numerose contraddizioni ma piena di luci, suoni e splendidi paesaggi. Ringrazio di cuore a nome mio, del regista Giuseppe Ferlito e dell’intero cast di Re minore, Lucia Colletti, membro di Casa Belvedere, la Direttrice Beatrice Alecci e la Presidente Gina Biancardi per avere dato la possibilità a Re minore di essere presente in un contesto internazionale di grande rilevanza culturale.”

Il film ha riscontrato il consenso unanime del pubblico che alla fine della proiezione gli ha tributato un lunghissimo e sentito applauso. È seguito poi un dibattito con numerosi interventi dal pubblico ai quali hanno risposto gli attori.

“Questo film è un viaggio a ritroso nella mia terra – sostiene il regista Giuseppe Ferlito-luogo di contraddizioni, di sentimenti e di forti contrasti. La doppia anima della Sicilia: quella che guarda al futuro, giovane, moderna e innovativa, e quella che resiste e non vuol cambiare, ancorata alle tradizioni e ai vecchi costumi. Re minor è anche un film sull’immigrazione, sul destino, sui temi universali della condizione umana.”

Breve trama: Mimì, musicista sperimentale, torna nel suo paese di origine in Sicilia insieme alla compagna Mirella. I due desiderano fortemente un figlio, ma mentre Mimì si aggira per le campagne, per trasformare i suoni della natura in musica, Mirella inizia a percepire il disagio di una società che non le appartiene. Questo ed altri eventi daranno il via ad una serie di tensioni dai risvolti inaspettati.

Il film è attualmente uno dei più visti su Amazon Prime Video e a comunicarlo è la stessa home page della nota piattaforma internazionale dove la locandina del film viene posta in grande risalto.

Per chi non lo avesse ancora visto, vi ricordiamo che il lungometraggio è disponibile per tutti gli abbonati Amazon Prime Video senza costi di noleggio o acquisto.

