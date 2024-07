“REA presenta il suo simbolo e rinnova il suo impegno per una nuova politica che guardi al futuro delle nuove generazioni e dei cittadini italiani ed europei”

Il simbolo rappresenta i valori della nostra nazione ed è un messaggio forte e chiaro. Il Partito Nazionale REA si propone come voce di cambiamento per il nostro Paese, incentrando i propri obiettivi attraverso piani e programmi per far sì che l’Italia sia al centro di un progetto di internazionalizzazione legato agli interessi economici di un mondo in continua evoluzione.

Riteniamo che la globalizzazione debba essere gestita unitamente alle istituzioni sovranazionali intervenendo come sistema paese, attraverso competenza e visione, per un futuro tutto a vantaggio dei nostri cittadini.

Siamo convinti che il nostro Paese meriti una politica che rassicuri i mercati attraverso la ricerca di un equilibrio del sistema, incidendo anche sulle funzioni di controllo che inducono i meccanismi di protezione a correggere le anomalie causate, il più delle volte, da quelle aziende che, manipolando il mercato per la loro posizione dominante che influenza le scelte politiche, si sottraggono poi alla concorrenza effettiva.

Si rende altresì indispensabile apportare una concreta riduzione delle tasse a chi realmente crea lavoro, sostenendo in particolar modo l’agricoltura e gli allevamenti e tutto ciò che sia sviluppo rurale, attuando anche iniziative per il controllo dei prezzi dall’origine alla vendita.

Siamo convinti che il nostro Paese abbia necessità di un nuovo piano industriale che comprenda tutti i settori, a partire dallo sviluppo di nuove risorse energetiche incentrate sulle soluzioni più innovative con meno impatto sul territorio ma soprattutto sostenibili, in termini economici e ambientali. Al contempo, in quest’ottica, è necessario sostenere le varie categorie di imprese e associazioni del settore.

E’ necessario ripartire con un cambiamento importante per la formazione dei giovani perché essi non diventino schiavi del sistema ma lavoratori con competenze in ogni settore, attraverso la riforma del sistema scolastico italiano.

Inoltre, l’Italia è stata sempre garante di un sistema sanitario pubblico che, in particolar modo, agevolava le classi più deboli che oggi invece sono penalizzate dai continui tagli che il Governo infligge a danno di questo settore. Su questo punto non possiamo avere tentennamenti e la politica deve impegnarsi nel reperire risorse per portare il sistema sanitario italiano a raggiungere i massimi livelli di prestazioni sanitarie al servizio di tutti i cittadini.

REA ha soprattutto a cuore il benessere degli animali di qualsiasi specie e si propone di garantire, in ogni forma, l’assoluta tutela dei loro diritti.

Nel mese di settembre si terrà a Roma una conferenza stampa per presentare il simbolo e la nuova struttura politica del partito.

Noi siamo la voce fuori dal coro, insieme faremo la differenza!

#cambiamento #futuro #italia #impresa #agricoltura #madeinitaly #scuola #diritti #insiemesipuò

Questo contenuto è un comunicato stampa. Non è passato dal vaglio della redazione. Il responsabile della pubblicazione è esclusivamente il suo autore.