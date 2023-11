“Accolgo con emozione la notizia dell’approvazione del progetto

esecutivo per la realizzazione del primo parco giochi inclusivo a

Siracusa. E’ un momento che attendevo da mesi e che porta a compimento

una delle mie prime azioni da deputato regionale: due distinti

provvedimenti che hanno destinato a Siracusa le risorse necessarie per

questa opera di inclusività vera, rispettosa di tutti i bambini e delle

diverse abilità”. Il deputato regionale Carlo Gilistro (M5S) non

nasconde la felicità per il risultato raggiunto, frutto anche di una

leale collaborazione istituzionale con gli uffici di Palazzo Vermexio a

Siracusa.

“In più occasioni ho stimolato e partecipato ad incontri per agevolare

un confronto tra tecnici e soluzioni in linea con le necessità di tutti

i bambini che hanno uguale diritto ad uno spazio all’aperto e pubblico

per giocare senza sentirsi esclusi”, aggiunge Gilistro.

Le somme che il deputato cinquestelle è riuscito ad assicurare a

Siracusa per quest’opera sono pari a 280mila euro. Il parco inclusivo

dovrebbe sorgere ai Villini, lungo via Malta. “Se fosse quella l’area,

presenta alcune caratteristiche ideali: è recintata, facilmente

accessibile ed in un contesto che permette l’attivazione di servizi

accessori a supporto della manutenzione e della guardiania del parco. Mi

auguro che nella visione finale rimarrà l’idea che questo luogo sia la

casa di attività ludico-culturali e laboratori artistici, grazie al

coinvolgimento di associazioni ed enti del terzo settore. Un luogo

deputato a creare momenti di condivisione anche con le famiglie,

diventati rari a casa per colpa dei ritmi della vita moderna”,

l’auspicio espresso da Carlo Gilistro.

Like this: Like Loading...

Questo contenuto è un comunicato stampa. Non è passato dal vaglio della redazione. Il responsabile della pubblicazione è esclusivamente il suo autore.