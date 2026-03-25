“Chiedere le dimissioni del Presidente Schifani mi sembra ingeneroso da parte dell’on. Manlio Messina. Confondere il voto referendario con il voto politico significa non avere rispetto dell’elettorato, in questo caso di centrodestra. Domenica al solito pranzo domenicale ho chiesto alla mia famiglia le intenzioni del loro voto: il risultato 4 No e il mio Sì, e la mia famiglia, certamente, non è di orientamento politico a sinistra. Ho tentato di invertire il loro orientamento ma non saprei dire se sono stato convincente. Questo per dire che tutte le parti politiche hanno partecipato alla vittoria del No, e considerati i risultati referendari in quasi tutta Italia per coerenza al ragionamento dell’on. Manlio Messina si dovrebbero dimettere dal Presidente del Consiglio fino all’ultimo sindaco del centrodestra. Questo è il gioco della sinistra e non si può fare sponda a chi vuole sfruttare la volontà referendaria del popolo italiano, da qualsiasi parte politica il popolo si rispetta e i governanti pure”.

Lo dichiara l’On. Fabio Mancuso, Sindaco di Adrano, e componente del coordinamento Regionale MPA-GRANDE SICILIA

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