Palermo si conferma capitale del dibattito nazionale sul risarcimento del danno alla persona con il convegno “Questioni attuali in tema di responsabilità e danno: quantificazione, personalizzazione e ricadute patrimoniali”, in programma il 19 e 20 marzo 2026 ai Cantieri Culturali alla Zisa (Cinema De Seta).

L’evento, organizzato da A.I.A., ASSOMEL, JUS ed RNF SICILIA, si propone come un’analisi cruciale ad un anno dall’emanazione della Tabella Unica Nazionale (T.U.N.), lo strumento che sta ridisegnando le logiche della liquidazione del danno.





L’apertura dei lavori è affidata ad una lectio magistralis del Dott. Giacomo Travaglino, già Presidente della Terza Sezione della Corte di Cassazione. Il dibattito sarà arricchito dagli interventi di un parterre di relatori di altissimo profilo, tra cui il Dott. Stefano Giame Guizzi, Consigliere della Corte di Cassazione, ed il Dott. Salvatore Chiazzese, Presidente Aggiunto della Sezione Giurisdizionale della Corte dei Conti per la Regione Siciliana.

Il percorso del convegno si snoderà attraverso le sfide più attuali per avvocati, magistrati e medici legali, valorizzando la sinergia tra le competenze locali, con la partecipazione di esponenti della magistratura siciliana, tra cui il Dott. Michele Ruvolo, Presidente di Sezione del Tribunale di Marsala, e la Dott.ssa Giovanna Nozzetti, Giudice del Tribunale di Palermo, e del mondo accademico di UNIPA, rappresentato dalla Prof.ssa Stefania Zerbo (UNIPA), in un confronto diretto con i massimi esperti nazionali. I temi trattati spazieranno dalla responsabilità sanitaria e dal danno erariale alle prime applicazioni giurisprudenziali della Tabella Unica, approfondendo la metodologia di valutazione della dimensione ‘dinamico-relazionale’ del danno biologico, tema che sarà approfondito dal Dott. Luigi Mastroroberto, ed il “nuovo perimento equitativo” del giudice.





Un’attenzione particolare sarà dedicata alla personalizzazione del risarcimento – con focus su danno psichico ed estetico – e alle ricadute patrimoniali, dalla perdita di chance al danno differenziale.

L’approccio del convegno sarà eminentemente pratico e multidisciplinare. Ogni sessione sarà arricchita dalla discussione di casi clinici concreti, presentati da esperti come il Prof. Francesco Ausania dell’Università di Verona, per garantire un confronto diretto tra teoria e prassi. Una tavola rotonda finale, che vedrà la partecipazione di tutti i relatori, traccerà le “nuove frontiere del danno alla persona”, chiudendo un evento che si preannuncia come un punto di svolta per i professionisti del settore.

L’evento patrocinato dall’UOFS, dal COA di Palermo, dall’OMCeo di Palermo e dall’OPRS, è in fase di accreditamento ai fini della formazione continua.

Luogo: Cantieri Culturali della Zisa

Questo contenuto è stato disposto da un utente della community di BlogSicilia, collaboratore, ufficio stampa, giornalista, editor o lettore del nostro giornale. Il responsabile della pubblicazione è esclusivamente il suo autore. Se hai richieste di approfondimento o di rettifica ed ogni altra osservazione su questo contenuto non esitare a contattare la redazione o il nostro community manager.