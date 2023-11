Una giornata di studio e l’inaugurazione di una mostra per presentare il lavoro conclusivo

del progetto “Restart” sui Santoni di Palazzolo Acreide. L’iniziativa è in programma giovedì

23 e venerdì 24 novembre con la partecipazione degli studenti, dei docenti e dei

professionisti che hanno preso parte al progetto, promosso dall’Istituto d’istruzione

secondaria superiore di Palazzolo, in collaborazione con il Comune, la cooperativa Mib-

MedIblei, il Cumo di Noto.

Il progetto è stato finalizzato alla conoscenza, divulgazione e riappropriazione, da parte

della comunità locale e degli studenti, del complesso archeologico dei Santoni, attraverso

strumenti divulgativi tradizionali, in particolare pannellistica con didascalie bilingue e

multimediali, la realizzazione di audio guide fruibili attraverso Qr code sulla piattaforma

izi.TRAVEL.

Il progetto ha visto il coinvolgimento dei docenti e degli studenti dell’IIS Palazzolo Acreide,

nello specifico di tre indirizzi, classico, linguistico e artistico. Il progetto deve la sua

ideazione, progettazione e successivo finanziamento all’impegno del professor Giuseppe

Pesce, che ne ha coordinato i lavori dietro le quinte.

Giovedì 23, dunque, la giornata di studio nell’Aula Magna dell’Istituto d’Istruzione

secondaria superiore con inizio alle 8,30. Previsti gli interventi della dirigente scolastica

Calogera Alaimo e poi della docente Ornella Valvo per la presentazione dei materiali di

studio, della docente Lucrezia Dibartolo su “Cibele today”, del docente Vincenzo Perez su

“Cibele nella lettura/letteratura accademica”. Infine l’approfondimento di Rosario

Acquaviva su “Da Cibele a San Paolo”. La giornata si concluderà con la presentazione dei

lavori realizzati dagli studenti.

Venerdì 24 alle 16,30 la Sala delle Aquile Verdi del Municipio ospiterà il convegno

conclusivo alla presenza, tra gli altri, di Elisa Bonacini, dell’Università di Bari, ed esperta

del Cumo per il progetto, di Giacomo Montanari dell’Università di Genova, di Sara Curcio

Raiti, presidente della cooperativa MedIblei, di Davide Bramante, artista, Creator&Founder

“San Sebastiano Contemporary”. Alle 17,30, infine, l’inaugurazione della mostra allestita

negli spazi della Galleria San Sebastiano Contemporary.

La mostra racchiude i pannelli realizzati dagli studenti, con didascalie bilingue, corredati

da qrcode di collegamento alle audio guide sull’area archeologica dei Santoni.

L’evento si inserisce nel cartellone di iniziative “Palazzolo è”, promosse dall’assessorato

comunale alla Cultura, guidato da Nadia Spada e che ha come protagonisti molti soggetti

del territorio. “I Santoni sono un luogo del cuore per i palazzolesi – afferma l’assessore

Spada -. È in atto un progetto di recupero per la sua riapertura e fruizione. E sapere che i

giovani studenti di Palazzolo siano stati protagonisti di un progetto di conoscenza sul sito

è un traguardo significativo, perché ci consente di mantenere viva la conoscenza di un

luogo antico che ha ancora molto da raccontare”.

Questo contenuto è un comunicato stampa. Non è passato dal vaglio della redazione. Il responsabile della pubblicazione è esclusivamente il suo autore.