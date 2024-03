Domenica 17 marzo, presso la chiesa del Carmine maggiore si è tenuta l’inaugurazione delle campane appena restaurate all’Interno dell’ottocentesco campanile e del relativo sistema acustico, che inviterà i fedeli per momenti liturgici ordinari e straordinari, scandendo intervalli temporali di preghiera e di raccoglimento. I lavori di ripristino e di sonorizzazione sono stati realizzati grazie al contributo dell’ Associazione “Guardie del tempio”. Presenti all’evento, il rettore della chiesa del Carmine maggiore P. Pietro Leta e P. Franco Collodoro, presenti inoltre rappresentanti della confraternita di Maria SS. sul Monte Carmelo e del Terzo Ordine Femminile. I rintocchi, fatti suonare a comporre una melodia nel cuore di Ballarò, siano preludio alla rinascita del luogo e del suo contesto urbano, entrambi fortemente legati da storia e devozione popolare. L’intervento è inserito all’interno di numerosi progetti in atto e in divenire che hanno già dato primi frutti, con diverse opere di restauro all’interno del luogo sacro e che vedranno nei prossimi mesi altri importanti lavori di conservazione e mantenimento.

Luogo: Chiesa del Carmine Maggiore, Piazza Carmine, 1, PALERMO, PALERMO, SICILIA

Like this: Like Loading...

Questo contenuto è un comunicato stampa. Non è passato dal vaglio della redazione. Il responsabile della pubblicazione è esclusivamente il suo autore.