A Siracusa nel weekend è in programma un appuntamento dedicato alla cura dei beni comuni: un evento ecologico con la partecipazione diretta dei cittadini, organizzato da Retake.

L’appuntamento – completamente gratuito e aperto a tutti i cittadini di Siracusa – è fissato presso il Convento dei Cappuccini, in Piazza Cappuccini, domenica 2 marzo, alle ore 10:00.

Possono partecipare cittadini di ogni età e condizioni sociale, intenzionati a prendere parte a un’iniziativa civica finalizzata alla cura di Siracusa: una città dal fascino assoluto, che aspetta solo di essere rigenerata e valorizzata appieno, ma che presenta alcune criticità evidenti in tema di vivibilità e cura dei beni comuni.

Per questo, i volontari Retake hanno programmato l’iniziativa di domenica: i partecipanti saranno coinvolti in attività di cleanup e rigenerazione della città, muovendosi – con pinze e sacchetti – lungo la pista ciclabile di Siracusa, raccogliendo i rifiuti incontrati lungo il percorso e documentando le zone che versano in uno stato di maggiore degrado. Senza dimenticare di sensibilizzare la popolazione, informando i cittadini sulle corrette modalità di smaltimento dei rifiuti e coinvolgendoli nelle iniziative di Retake.

Ai partecipanti non sono richiesti adempimenti di sorta ma solo di iscriversi all’evento nell’apposita APP (bit.ly/4kmePdu): gli strumenti per la raccolta (guanti, pinze e sacchetti) saranno forniti da Retake.

“Retake sbarca a Siracusa con l’obiettivo di contribuire anche in questa meraviglia della Sicilia – come fa in tutta Italia – al recupero, alla valorizzazione e all’innovazione degli spazi pubblici”, dichiara Luisa Fiorese, Vice Presidente di Retake. “Ci vediamo domenica per condividere una giornata di conoscenza reciproca e gettare le basi per le prossime iniziative di rigenerazione urbana”, conclude.

Per info:

Evento: bit.ly/4kmePdu

Mail Retake: info@retake.org

Luogo: Convento dei Cappuccini, Piazza Cappuccini, SIRACUSA, SIRACUSA, SICILIA

