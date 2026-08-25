Piazza Vagliasindi gremita sabato 16 agosto per la serata finale della 5ª edizione del Rey Summer Festival, il concorso canoro organizzato da Rey Production con il patrocinio del Comune di Riposto. Sul palco 25 concorrenti in due fasce, valutati da una giuria di qualità — Simona Rigano, Ninni Simonelli e Mario Pafumi — affiancata dal televoto del pubblico tramite l’app ufficiale del festival. Conduzione di Seby Rey e Stefano Mongioj.





Nella fascia Giovani (14-35 anni) ha vinto Laura Sorbello con l’inedito “Anche quando hai paura di amare”; alle sue spalle Giada Cageggi (“Oscar Winning Tears”) e Sara Schillaci (“Journey to the Past”). Nella fascia Junior (7-13 anni) il primo posto è andato a Mattia Giulini con “Uptown Funk”, davanti a Sharon Maria Strano (“Tanto il resto cambia”) e Sonia Guglielmino (“Psycho”).





Nato nel 2022, il festival è diventato un appuntamento fisso dell’estate jonica: selezione dei candidati con provino video, scenografie personalizzate sul maxischermo per ogni esibizione e voto del pubblico da smartphone con sistema anti-frode sviluppato in proprio. La serata è stata trasmessa in diretta e la registrazione integrale è disponibile su YouTube con capitoli per ogni singola esibizione.

Classifiche complete e foto dei concorrenti sul sito del festival: https://www.reyproduction.it/reysummerfestival/

Luogo: Piazza Vagliasindi, Torre Archirafi, RIPOSTO, CATANIA, SICILIA

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