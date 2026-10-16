Riabilitazione digitale, candidature entro il 31 ottobre per il corso ITS gratuito a Messina

di Press Service

16/10/2026

Scade il 31 ottobre il termine per presentare le candidature al nuovo corso ITS gratuito per “Informatico Biomedicale per la Riabilitazione Digitale”, che prenderà il via a Messina. Un percorso formativo biennale rivolto ai diplomati, con 2.000 ore complessive di attività, di cui 900 dedicate al tirocinio in azienda, per preparare figure professionali specializzate nell’applicazione delle nuove tecnologie al settore sanitario e riabilitativo.

L’iniziativa è promossa dall’ITS Academy Nuove Tecnologie della Vita “Alessandro Volta”, in partenariato con l’IISS “G. Minutoli” ed ELIS, e punta a rispondere alla crescente richiesta di competenze nell’ambito della sanità digitale.



Robotica, intelligenza artificiale, sensori, dispositivi indossabili e realtà virtuale sono alcune delle tecnologie al centro del programma didattico, che alternerà lezioni teoriche, laboratori ed esperienze pratiche direttamente nelle aziende. L’obiettivo è formare tecnici capaci di integrare gli strumenti digitali nei processi di riabilitazione e di collaborare con le strutture sanitarie e le imprese del comparto biomedicale.

Al termine del biennio i partecipanti conseguiranno il Diploma di Tecnico Superiore di quinto livello EQF, riconosciuto nel quadro nazionale ed europeo delle qualificazioni.

«Continuare a investire a Messina e nella Sicilia orientale è una scelta strategica – sottolinea Maria Pia Pensabene, presidente dell’ITS Academy “Alessandro Volta” – perché significa portare opportunità formative di qualità nei territori e contribuire alla crescita di competenze richieste dal mondo del lavoro siciliano».



Sull’importanza dell’iniziativa interviene anche il dirigente scolastico dell’IISS “G. Minutoli”, Piero La Tona, che evidenzia il valore della collaborazione tra scuola, formazione specialistica e mondo produttivo. Flavio Corpina, per ELIS, richiama invece l’attenzione sull’integrazione tra preparazione tecnica ed esperienza diretta nelle imprese.

Il corso rappresenta un’opportunità per i giovani diplomati interessati a inserirsi in un settore nel quale l’innovazione tecnologica sta modificando le modalità di assistenza e recupero funzionale dei pazienti.

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