C’è un filo sottile che lega Palermo al suo mare: a tratti nascosto, a tratti dimenticato, ma mai spezzato. Da questo legame nasce “Riappropriamoci del mare di Palermo. Riqualificazione della Costa Sud”, un appuntamento che va oltre il semplice confronto pubblico e si configura come un vero momento di svolta per il futuro della città.

Promosso dai club dell’area Panormus di Rotary International, che riuniscono 16 realtà attive sul territorio, l’evento è il frutto di anni di lavoro condiviso: tempo, attenzione e risorse investite con costanza per restituire dignità e prospettiva alla Costa Sud. Un impegno concreto, portato avanti con determinazione e visione.





La novità più significativa è la partecipazione ampia delle comunità locali. Associazioni, comitati di quartiere e gruppi di residenti diventano protagonisti di un processo che finalmente prende forma. Sono loro ad aver dato impulso a un dialogo capace di coinvolgere anche le istituzioni, chiamate oggi a confrontarsi con le esigenze reali del territorio.

Il momento di incontro si terrà sabato 21 marzo 2026, alle ore 10:00, presso lo Stand Florio, luogo simbolico affacciato sul mare e perfetto per ospitare un dibattito che guarda al futuro. Il confronto con i rappresentanti di Comune e Regione segna infatti un passaggio cruciale: trasformare le idee in interventi concreti.

Partecipare significa esserci, contribuire e condividere una visione. Perché il mare di Palermo non è solo un confine naturale, ma un patrimonio da vivere, proteggere e riconquistare, insieme.

Luogo: Stand Florio, PALERMO, PALERMO, SICILIA

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