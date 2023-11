SAVE ME è il nuovo singolo di Ribella che, da Venerdì 3 Novembre, è disponibile su tuti i Digital Stores ed in Radio.



Sulla scia del successo di “Ti farò una foto”, l’ultimo lavoro dell’artista catanese, il brano lancia Ribella nel genere pop-punk grazie alla produzione di Tsuseme ed ErVoddy. Il duo, ormai consolidato, ha concentrato le forze nel trovare una melodia cupa ma coinvolgente, con il basso che fa da sfondo alla chitarra distorta e graffiante nel suono.

Il brano inizia subito con il ritornello, in cui l’autore mischia italiano ed inglese: “Save me, dammi forza per la mia life Save me, quando tutto sembra crollare Save me, trovo un modo per rialzarmi sempre” in quello che è sia un grido d’aiuto che una presa di coscienza; la consapevolezza che nonostante tutte le avversità si debba sempre provare a resistere.

La canzone prosegue affrontando diverse tematiche, tra cui le aspettative che la società imprime nelle menti dei giovani senza poi dare loro la possibilità di realizzarle, i sogni non coltivati, la nostalgia del passato in quanto qualcosa di conosciuto, data l’incertezza del futuro.



BIO:

William Bella in arte Ribella, nasce a Catania il 14/07/99. Sin da bambino si avvicina al mondo della poesia, ma da adolescente, frequentando gli spazi sociali e politici “alternativi” della sua città, entra in contatto con il freestyle e, più in generale, con la cultura hip-hop. Nel 2018 inizia a scrivere i primi brani e a cantare in vari eventi nel territorio siciliano. Negli anni successivi pubblica diversi singoli tra cui “Cloud” distribuito da Visory, un EP distribuito da Artist First e due album.

