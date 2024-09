A nome della Confederazione Sindacati Penitenziaria (CON.SI.PE.), esprimiamo la nostra profonda preoccupazione per i gravi disordini verificatisi presso l’istituto penale minorile Cesare Beccaria di Milano nelle prime ore di oggi. A parlare è il Presidente Mimmo Nicotra – la rivolta, che ha visto i detenuti appiccare incendi e tentare un’evasione di massa, è stata riportata sotto controllo solo grazie all’intervento tempestivo delle forze dell’ordine.

Questi eventi mettono in luce le sfide significative nella gestione della sicurezza all’interno delle strutture penitenziarie italiane. Riteniamo che sia necessario un esame approfondito delle attuali strategie e delle misure di sicurezza adottate dal Dipartimento per la Giustizia Minorile e di Comunità (DGMC).

Pertanto, chiediamo al Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, di intervenire per valutare la leadership del DGMC e considerare la possibilità di apportare cambiamenti che possano migliorare la gestione delle carceri. Crediamo che un’analisi critica e un eventuale rinnovamento della leadership possano contribuire a prevenire ulteriori episodi di violenza e a garantire un ambiente sicuro e umano per tutti. La Confederazione Sindacati Penitenziaria rimane a disposizione per collaborare con le autorità competenti al fine di migliorare le condizioni di lavoro del personale penitenziario e la sicurezza all’interno delle strutture.

Questo contenuto è un comunicato stampa. Non è passato dal vaglio della redazione. Il responsabile della pubblicazione è esclusivamente il suo autore.