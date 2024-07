Richieste d’incontro presentata alla Presidenza della Regione Siciliana per chiedere l’attuazione della legge prevista per la stabilizzazione dei lavoratori ASU dei Beni Culturali, ad oggi nessuna risposta è pervenuta ai sindacati. Per questo motivo si va verso il blocco totale dei siti dove i lavoratori ASU sono impegnati in tutta la Sicilia. L’art. 10 comma 2 Legge Regionale 1/2024 approvata, non impugnata è entrata in vigore, ma i vari uffici, amministrazioni e assessorati continuano a giocare a “Palla avvelenato”.

Con il futuro dei lavoratori non si gioca. Basta! Settimana prossima inizia la protesta.

USB SICILIA Barbara Gambino

