Papa Francesco ha inviato una lettera al giornalista catanese Simone Russo per il suo primo libro “Simone l’animatore – Racconti di un capo villaggio”. Russo, direttamente dalla segreteria di Stato del Vaticano, ha ricevuto il messaggio di Sua Santità. Nei giorni scorsi, infatti, era stato donato al Santo Padre il libro che vuole racchiudere il vero senso di essere positivi. Scritto nei 41 giorni di isolamento del giornalista, a causa della positività al Covid, il libro è nato da un’esperienza traumatica, proprio per questo il cronista è riuscito a tirar fuori il suo “essere positivo”. Il giornalista Simone Russo ha deciso di mettere “nero su bianco” i suoi momenti positivi. Da adolescente, per 10 anni ha lavorato come capo villaggio turistico in giro per l’Italia. Per 10 stagioni estive, in animazione, ha regalato sorrisi alle persone ed ha regalato positività. Chiuso in isolamento per essere “positivo” al virus, ha voluto scrivere i suoi momenti “positivi” di gioia. Lo stesso termine con un doppio significato. Il libro, che è acquistabile nelle librerie Ubik di San Giovanni La Punta e Acireale, ha uno scopo fondamentale: continuare a donare positività. Proprio per questo, l’intero ricavato andrà ad una associazione che si occupa di clown terapia all’interno degli ospedali catanesi. Russo ha trascorso i 41 giorni di isolamento in una casa senza utenze. Né acqua, né luce, né gas. <<Egregio Signor Russo – si legge nella lettera – Sua Santità ringrazia per il confidente gesto e per i sentimenti che lo hanno ispirato e mentre, assicura un particolare ricordo nella preghiera, incoraggia ad essere pronti nella solidarietà, forti nella vicinanza, solerti nel suscitare la gioia e convincenti nella consolazione, poiché il mondo ha bisogno di segni concreti di amore, soprattutto davanti alla tentazione dell’indifferenza. Mentre invoca la materna intercessione della Vergine Maria – continua la lettera – il Papa dà la Benedizione Apostolica, che volentieri estende alle persone care, con l’auspicio che lo Spirito Santo conceda la forza dei suoi ineffabili doni>>. Ad accompagnare la lettera, una immagine di Papa Francesco con il timbro della segreteria di Stato del Vaticano. <<E’ stata una emozione inaspettata – spiega Simone Russo – ringrazio il Santo Padre e tutta la segreteria di Stato per avermi onorato di questo importante e prestigioso messaggio. Mi commuove e mi dà conferma di quanto la semplicità e l’autenticità dei miei gesti, così come la forza dei miei contenuti, mi ha permesso questo importante e prestigioso ringraziamento. Sono delle piccole, ma grani soddisfazioni che premiamo l’anima, la mente ed anche il corpo. Mi permettono di respirare e pensare come sia straordinaria la vita>>.

Questo contenuto è un comunicato stampa. Non è passato dal vaglio della redazione. Il responsabile della pubblicazione è esclusivamente il suo autore.