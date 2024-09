Oggi, presso la Sala Pio La Torre dell’Assemblea Regionale Siciliana, si è svolta una significativa cerimonia di premiazione, durante la quale è stato riconosciuto l’impegno straordinario di un’importante azienda di sicurezza privata e del suo personale per il contributo offerto alla sicurezza e al benessere della comunità.



L’iniziativa, voluta dall’Assemblea Regionale Siciliana, ha messo in luce il prezioso lavoro svolto quotidianamente da uomini e donne che operano con dedizione nella tutela del patrimonio pubblico e privato, in particolare nelle aree socialmente più difficili, come i quartieri periferici di Palermo.

Nel corso della cerimonia, sono stati consegnati riconoscimenti al presidente dell’azienda per il suo impegno imprenditoriale e la dedizione nella formazione del personale. Riconoscimenti speciali sono stati conferiti anche ai membri del team che si sono distinti per il coraggio e la dedizione nel loro servizio come Guardie Particolari Giurate (G.P.G.).

Ulteriori pergamene sono state assegnate ai dipendenti per la professionalità dimostrata nel coordinare le operazioni, contribuendo alla sicurezza della comunità.

Questi riconoscimenti rappresentano un ringraziamento sincero da parte della comunità e delle istituzioni verso coloro che, con il loro impegno quotidiano, garantiscono sicurezza e legalità, sostenendo la rinascita di aree urbane a rischio.

A dirlo in una nota è Vincenzo Figuccia Deputato Questore dell’ Assemblea Regionale Siciliana.





