Già vincitore tra le auto storiche dell’edizione 2024, il portacolori Ciro Barbaccia (Osella PA9/90 BMW) nuovamente al via della 44ª Coppa Sila intitolata all’indimenticato Domenico Scola

Il prossimo fine settimana, si profilerà l’ennesimo impegno stagionale oltre lo Stretto per la Island Motorsport (sempre in partnership con Tempo srl). La scuderia siciliana, infatti, sarà al via della longeva 44ª Coppa Sila “Trofeo Domenico Scola” e in lizza nel contesto agonistico riservato alle auto storiche. Già vincitore assoluto dell’edizione 2024 della salita calabrese con la Stenger motorizzata BMW, il portacolori Ciro Barbaccia punterà a bissare il successo ma, in quest’occasione, al volante dell’Osella PA9/90 BMW di 4° Raggruppamento.





Oramai, un appuntamento consolidato con le gare del Cosentino per il pilota-preparatore di Marineo, già protagonista (nel bene e nel male) alla “Luzzi-Sambucina” ai primi di agosto e in trionfo alla Cronoscalata del Pollino lo scorso maggio. La competizione entrerà nel vivo sabato 29 agosto con la disputa di due turni di prove cronometrate lungo i tecnici e veloci 9,5 chilometri del percorso, ricavato sulla strada provinciale 256 tra le località Cone Aria e Montescuro e caratterizzato da un dislivello di 561 metri e da una pendenza media del 5,84%; l’indomani, invece, lo start della sola manche ufficiale in programma che delineerà la classifica finale.

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