Riesi. Verrà presentato il 16 marzo alle ore 18.00 presso il centro comunale Villa La Linea di Riesi, il romanzo Cuore negli abissi di Nino Di Maria che ha ispirato il regista Pietro Germi a realizzare il film Il cammino della speranza con la sceneggiatura di Federico Fellini. La presentazione è organizzata dall Ass. Wonderland, dalla sezione locale dell’Anpi e dal Comune di Riesi.

Il romanzo narra della vita infernale dei minatori negli abissi della miniera TRABIA – TALLARITA, invasi dal fumo che uccideva senza pietà, i cuori degli uomini si comprendevano senza parlare, e del viaggio clandestino degli operai disperati e senza lavoro in direzione di GRENOBLE in FRANCIA, piace subito a Pietro Germi. Una volta chiuso il libro, Germi scrive a Di Maria. E’ sua intenzione utilizzare il soggetto del romanzo per farne un film, I due si incontrano e subito si accordano. Scritta la sceneggiatura.,cominciano le riprese del film. Tra gli interpreti, gli indimenticabili RAF VALLONE e SARO URZI’. Accanto ai divi, un minatore vero di SOMMATINO il giovane ANGELO GRASSO che interpreta la parte di ANTONIO VERDERAME. In un primo momento Germi avrebbe voluto girarlo a SOMMATINO luogo del romanzo, e infatti Di Maria un giorno accompagna il regista per visitare la miniera Trabia-Tallarita, per presentargli alcuni operai. Effettivamente a Sommatino sarebbero stati effettuati dei provini, ma il film verrà girato nei pressi di FAVARA, alla miniera CIAVOLOTTA.





