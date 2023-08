Viene costituita a Riesi la Polisportiva A.P.D.HIMERAS 2023, con l’obiettivo di offrire ai bambini/e, ragazzi/e la possibilità di esercitare gli sport della Pallavolo e della pallacanestro affiliate alle rispettive Federazioni Sportive Italiane F.I.P.A.V. e F.I.P. L’associazione è composta da uno Staff Dirigenziale e da uno staff Tecnico composto da persone qualificate; possessori della Laurea in Scienze Motorie e del Patentino di Istruttore riconosciuto dalle relative federazioni, i quali avranno il compito di educare allo sport. L’associazione si è resa già operativa stringendo rapporti di collaborazioni con le associazioni dei comuni limitrofi come Mazzarino e Sommatino. In quest’ultimo mese, insieme al Servizio Cristiano e al Comune di Riesi l’associazione ha collaborato al Summer Camp e all’Estate Riesina, organizzando giochi e tornei di pallavolo e basket in piazza Garibaldi e nell’ex oratorio salesiano di Riesi. Un momento di aggregazione sociale e sportiva ha permesso a molti giovani ed adulti di trascorrere un momento all’insegna dello sport. Un’iniziativa che ha ottenuto il consenso e il plauso di migliaia di giovani e famiglie, accorsi alla manifestazione. Altro obiettivo dell’associazione è quello di contribuire ad affrontare le problematiche relative alla carenza di strutture idonee allo svolgimento di tali sport. Le Attività della Polisportiva HIMERAS 2023 inizieranno a settembre con le varie categorie (a partire dai Mini, fino ad arrivare alle categorie Under, Prima divisione ecc….) e si svolgeranno a Riesi in strutture idonee.

Like this: Like Loading...

Questo contenuto è un comunicato stampa. Non è passato dal vaglio della redazione. Il responsabile della pubblicazione è esclusivamente il suo autore.