Nei giorni scorsi gli agenti della Polizia Locale di Riposto, nell’ambito dei controlli sul corretto conferimento dei rifiuti, hanno effettuato una serie di verifiche sul territorio comunale, riscontrando diverse irregolarità. In particolare, sono stati sanzionati un panificio, due strutture ricettive, un ristorante, due locali e un condominio. Durante i controlli gli agenti hanno accertato che i rifiuti erano stati conferiti in maniera non corretta, con materiali di diversa tipologia mescolati tra loro, in violazione delle modalità previste per la raccolta differenziata.





Per tutti i casi accertati sono quindi scattate le relative sanzioni. L’attività della Polizia Locale proseguirà nei prossimi giorni e sarà ulteriormente intensificata, con l’obiettivo di contrastare sia il conferimento non corretto sia l’abbandono indiscriminato dei rifiuti. A supporto dei controlli, nei prossimi giorni saranno inoltre installate nuove fototrappole e telecamere nei punti maggiormente critici del territorio comunale.





Nei giorni scorsi il sindaco Davide Vasta, insieme al tecnico specializzato incaricato, ha effettuato un sopralluogo proprio per individuare le aree più sensibili nelle quali collocare i nuovi dispositivi. “Abbiamo deciso di aumentare i controlli perché il rispetto delle regole sulla raccolta differenziata non può essere un optional bensì un dovere – dichiara il sindaco Davide Vasta – Chi conferisce i rifiuti in maniera sbagliata o li abbandona per strada danneggia l’intera comunità e rende più difficile e costoso garantire un servizio efficiente. Stiamo intervenendo sia attraverso i controlli della Polizia Locale sia con nuovi strumenti tecnologici. Chi non rispetta le regole sarà individuato e sanzionato”.





L’Amministrazione comunale ribadisce dunque l’invito a conferire correttamente ogni tipologia di rifiuto, ricordando che i controlli non hanno soltanto una funzione sanzionatoria, ma puntano soprattutto a migliorare la qualità della raccolta differenziata e il decoro urbano. “I controlli effettuati nei giorni scorsi hanno permesso di accertare diverse situazioni di mancata differenziazione dei rifiuti – afferma il comandante della Polizia Locale Orazio Giovanni Vecchio – L’attività continuerà con verifiche mirate, rivolte sia alle utenze domestiche sia a quelle commerciali e condominiali. Invitiamo tutti a prestare la massima attenzione alle modalità di conferimento: differenziare correttamente significa rispettare le regole e contribuire concretamente al decoro e alla tutela del territorio”.

Luogo: RIPOSTO, CATANIA, SICILIA

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