“Prendiamo atto che le forze di maggioranza e di opposizione hanno accolto ancora una volta l’appello delle scriventi organizzazioni sindacali rispetto al fatto che una riforma così importante non può essere fatta senza la compartecipazione di chi rappresenta i lavoratori”.

Lo dichiarano i sindacalisti di Fp Cgil, Cisl Fp, Cobas/Codir, Sadirs, Ugl e Uil. “Abbiamo chiesto con forza a tutti i componenti della commissione Affari istituzionali, a partire dal presidente Ignazio Abbate e al capo di gabinetto del presidente Schifani, Salvatore Sammartano, al segretario generale Ignazio Tozzo e al direttore della Funzione pubblica Salvatrice Rizzo, oggi presenti ai lavori – proseguono i sindacalisti – di mantenere l’attuale ordinamento già previsto in due fasce (prima e seconda), disciplinando l’accesso alla prima e alla seconda fascia dirigenziale regionale del ruolo unico, istituito ai sensi dell’articolo 6 della legge regionale 15 maggio 2000 n. 10, secondo le disposizioni previste rispettivamente dall’art. 28 bis e dall’art. 28 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165 e s.m.i. e, in sede di prima applicazione della nuova legge, inquadrare nella seconda fascia dirigenziale tutti i dirigenti di terza fascia a tempo indeterminato dell’Amministrazione regionale del ruolo unico dirigenziale rivolgendo, al contempo, la giusta attenzione all’area dei funzionari interni, prevedendo nei concorsi le più ampie percentuali di riserve possibili. Tutto ciò dando, al contempo, immediato avvio all’area delle elevate professionalità a partire dalle necessarie modifiche da apportare al Piao”.





“In attesa della prossima convocazione già fissata in I commissione per il prossimo 7 aprile – concludono i sindacalisti – auspichiamo che il presidente Schifani sostenga la norma da noi proposta a conferma che il dialogo instaurato in occasione di altre recenti vertenze è fondamentale per dare risposte concrete ai lavoratori. La nostra azione continuerà con fermezza verso questa direzione affinché nessun dirigente sia mortificato”.

Luogo: Palermo

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