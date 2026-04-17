“E’ un tema sociale che rischia di esplodere, bisogna dare risposte a tante famiglie con uno studente con disabilità, per questo abbiamo avviato una serie di interlocuzioni con gli enti coinvolti nell’applicazione della riforma, per far sì che la legge 62 del 2024, non rallenti l’assistenza delle persone con disabilità e degli studenti con disabilità, per i quali è necessario stilare il profilo di funzionamento”. Lo affermano la segretaria generale Cisl Palermo Trapani Federica Badami e il segretario generale Cisl Scuola Palermo Trapani Vito Cassata, dopo una serie di interlocuzioni con gli enti interessati all’applicazione della riforma della disabilità. Il testo applicato in via sperimentale a Palermo già da quest’anno, sta dilatando i tempi di rilascio del profilo di funzionamento, necessario per stabilire le ore di sostegno e l’assistenza all’autonomia e igienico sanitaria dei soggetti a cui è stato riconosciuto l’articolo 3 comma 1. Il~profilo di funzionamento, è un documento fondamentale che descrive lo stato di salute e le abilità di una persona secondo il modello bio-psico-sociale~e integra aspetti sanitari e sociali per definire il progetto di vita e il PEI scolastico.Intanto la Cisl Scuola nella sede di via La Marmora 82 a Palermo (lunedì, mercoledì e venerdi dalle 15 alle 18, i contatti sono visibili sul sito www.cislscuolapalermo.it ) fornisce supporto e consulenza ai docenti di sostegno per qualsiasi chiarimento sull’applicazione della riforma nell’ambito scolastico, mentre lo Sportello Disabilità Vita Senza Barriere della Cisl Palermo Trapani (telefono 091/346294, tutti i lunedì mattina dalle 9 alle 13), fornisce assistenza a tutte le famiglie delle persone con disabilità, per chiarire ogni dubbio e aiutarle ad ottenere risposte su ogni aspetto della riforma.





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