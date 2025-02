“I giochi di partito che la maggioranza di governo sta affrontando hanno portato alla paralisi dell’attività amministrativa regionale. Ieri sono infatti scaduti i contratti dei diciassette dirigenti generali della regione siciliana ed è stato chiesto loro di mettersi in ferie a partire da oggi. Da due anni si sapeva della scadenza ma la riforma della dirigenza resta in soffitta come tutte le riforme annunciate. Questo determina un blocco dell’attività amministrativa regionale con imponenti danni sociali ed economici che inevitabilmente ricadono su tutti i siciliani. Schifani si assuma le sue responsabilità e agisca immediatamente”. A dirlo questa mattina il vice-presidente del gruppo parlamentare siciliano del Pd, Mario Giambona.





“Nello specifico, in questo momento in nessun assessorato o amministrazione siciliana è possibile portare avanti alcun atto di natura dirigenziale – spiega -. È inaccettabile che un governo regionale pensi più a districarsi tra giochi di potere e valzer di poltrone mentre l’apparato amministrativo regionale resta paralizzato – conclude -. Come Pd chiediamo che si rispetti la normativa che prevede la rotazione dei dirigenti, e quindi dell’ANAC, attribuendo gli incarichi per ridare efficienza ed efficacia a tutto l’impianto amministrativo regionale”.

