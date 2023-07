Piazza Italia è musica e cultura

Terzo appuntamento della rassegna estiva RIFORME DI QUARTIERE: LARGO GRAMSCI SI RINNOVA!

Dalle 21 di venerdì 28 luglio, Piazza Italia a Scicli ospiterà il progetto teatrale degli studenti dell’Istituto Secondario Quintino Catautella.

Sul palco saliranno Erika Tona, Angelica Trovato, Nour Zroud, Syria Mormina, Marta Piccione, Andrea Pisana, Sarah Vaccaro, Bora Guna, tutti frequentanti la sezione liceale del Quintino Catautella. A dirigere lo spettacolo la Prof.ssa Eliana Busacca che, da sempre appassionata di teatro, ha guidato i ragazzi nella produzione dei 2 atti che prevede lo spettacolo: il primo “La Giara”, un adattamento del testo originale di Pirandello e il secondo atto “Giufà”, drammatizzazione di tre delle storielle più note su questo personaggio all’interno di una cornice narrativa ispirata ad un saggio di Leonardo Sciascia.

Gesualdo Bufalino, in uno dei suoi saggi, definì la Sicilia “Il più ibrido dei continenti”, ed è questa pluriformità del nostro territorio che la sceneggiatura della Busacca vuole ricordarci.

Gli studenti coinvolti in questo progetto, hanno volontariamente deciso di dedicarsi alla sperimentazione della pratica teatrale, iniziando il loro percorso a novembre 2022, dopo essersi lasciati alle spalle le restrizioni covid, impegnandosi anche al di fuori dell’orario scolastico e dimostrando che la scuola non è solo un luogo di studio e di voti ma anche un centro di produzione culturale e aggregazione sociale.

“Un conto è immaginarlo, un altro è farlo” racconta la Busacca “Non pensavo di trovare tali talenti, attori dilettanti che hanno fatto un lavoro di qualità, all’insegna dell’impegno e della fatica, un lavoro di collaborazione e scambio continuo tra me e i ragazzi”



RIFORME DI QUARTIERE: Largo Gramsci si rinnova è prodotta e promossa da COMITATO LARGO GRAMSCI. Un gruppo di Commercianti, professionisti e privati che si è unito per uguali intenti: salvaguardare e promuovere la rivalutazione del quartiere del Centro Storico Piazza Italia e Largo Gramsci, agendo con iniziative in campo sociale e culturale e occupandosi di sorvegliare l’applicazione delle norme comunali, regionali e statali. La presidentessa Antonella Pirrè DI APCON immobiliare, MAB CENTER, CAFFÈ SICILIA e MERCERIA PRIMAVERA ringraziano il comune di Scicli per il patrocinio, gli sponsor per il supporto, la MATT’officina per l’organizzazione e vi aspettano venerdì 28 luglio alle ore 21 in Piazza Italia.



PROGRAMMA:

28 LUGLIO

– h 21.00 Gruppo teatrale I Quintiniani, studenti dell’I.I.S Quintino Cataudella di Scicli a cura della Prof.ssa Eliana Busacca

Atto 1 “La giara” di Pirandello

Atto 2 “Giufà”

13 AGOSTO

– h 18.30 17° edizione Trekking cittadino a cura di Esplorambiente

Raduno partecipanti in Largo Gramsci – presso Cine Teatro Italia

– h 22.00 Performance musicale in filo diffusione a cura di Saro Tribastone presso Bar Sicilia di Emanuele Candiano

25 AGOSTO

– h 20.30 Presentazione “LA SERGENZIA di XICLE – Tra seicento e settecento”, Trilogia di Francesco Pellegrino

– h 21.30 musica a cura del gruppo folk “Energia e Simpatia” direzione di Mariateresa Spanò

31 AGOSTO

– h 20.30 Presentazione “Il sito rupestre di Marafini” Libro Edizioni Esplorambiente

8 SETTEMBRE

– h 19.30 Presentazione di libri d’interesse fotografico:

Anteprima premio “Luce Iblea” 10a edizione a cura del gruppo fotografico ibleo, presiede

Marcella Burderi.

