Lo sciopero tenutosi domenica 13 aprile 2025 ha evidenziato la piena disapprovazione da parte degli Operatori di Esercizio rispetto alle attuali modalità di gestione del rinnovo della Carta di Qualificazione del Conducente (CQC), in particolare riguardo al pagamento a carico dei lavoratori e all’obbligo di utilizzare ferie o riposi per frequentare i corsi necessari.

La partecipazione, come sempre significativa, dimostra il profondo malessere delle lavoratrici e dei lavoratori, costretti a mobilitarsi per rivendicare diritti che dovrebbero essere garantiti, mentre altri si adoperano per negarli.

Il messaggio inviato dagli Operatori di Esercizio è chiaro e inequivocabile. Per questo motivo, la scrivente richiede un’urgente convocazione al fine di avviare un confronto serio e costruttivo, con l’obiettivo di giungere a un accordo che possa tutelare gli interessi sia dell’azienda che dei lavoratori.

Il Segretario Generale

CUB Trasporti Palermo

F.to Antonio Vitale





Luogo: Sede Regionale Cub Trasporti, Piazza Principe di Camporeale , 27, PALERMO, PALERMO, SICILIA

