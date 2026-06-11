Il direttore generale della Fondazione Giglio di Cefalù, Giovanni Albano, è intervenuto sul confronto con le organizzazioni sindacali per il rinnovo del contratto integrativo dei medici.

“Stigmatizziamo – ha detto Albano – eventuali azioni individuali che esulano e travalicano l’ordinario confronto tra datore di lavoro e organizzazioni sindacali che possono solo inclinare un sereno confronto fra le parti in causa.

Stiamo proseguendo – ha aggiunto Albano – con l’assessorato regionale alla sanità alla definizione del budget 2027 che è la conditio sine qua non per la successiva sottoscrizione dell’integrativo medici”.





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