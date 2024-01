Siracusa, 2 gennaio 2024 –

La sera del 30 dicembre è stato vandalizzato il cippo in marmo in onore dei Martiri delle Foibe nei pressi del monumento ai caduti.

“L’ennesimo atto di vandalismo in un sito preso di mira da persone prive di rispetto e di senso civico -ha commentato Fabio Camilli, presidente dei Guardiani di Aretusa -. Così la mattina dell’ 1 gennaio ci siamo precipitati sul posto per ripararlo con gli appositi materiali.

A poco più di un mese dal 10 febbraio, Giorno del Ricordo, momento commemorativo per i martiri delle foibe, ci premeva tantissimo dare un sostegno all’amministrazione comunale e a chi si è speso per la posa in opera della lastra marmorea, nella tempestiva riparazione di un monumento importantissimo per la città e gli italiani che persero la vita per mano dei partigiani di Tito”.