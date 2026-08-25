Proseguono gli interventi di riqualificazione e miglioramento del plesso Marano dell’Istituto Comprensivo ‘G. Verga’ di Riposto. Sono stati avviati nei giorni scorsi i lavori per la realizzazione dei nuovi servizi igienici al primo piano dell’edificio, che consentiranno, al termine degli interventi, di restituire alla scuola e ai bambini un intero piano attualmente non utilizzabile. Il piano, infatti, era stato reso inagibile a seguito dell’alluvione del 2024, che aveva fatto emergere una serie di criticità legate alla copertura dell’edificio e alle conseguenti infiltrazioni d’acqua.





Per risolvere le problematiche sono stati realizzati interventi di impermeabilizzazione della terrazza, ai quali sono seguiti i lavori di ripristino e ritinteggiatura delle aule. Con la realizzazione dei nuovi bagni si completa così un ulteriore tassello del percorso di recupero del piano, che potrà tornare ad essere pienamente a disposizione della scuola una volta conclusi i lavori. Gli interventi sono stati resi possibili grazie a un finanziamento della Regione Siciliana ottenuto attraverso un emendamento alla Finanziaria presentato da Sud Chiama Nord.





Il progetto di riqualificazione del plesso Marano non si limita però al primo piano. Sono infatti in corso anche i lavori per il rinnovo del refettorio e della cucina, con l’obiettivo di consentire la preparazione dei pasti direttamente all’interno della struttura e garantire così un significativo miglioramento della qualità del servizio mensa per i bambini. È inoltre in corso di realizzazione una nuova area ludica esterna, destinata ad arricchire gli spazi a disposizione degli alunni per le attività ricreative all’aperto. A questi interventi si aggiunge la ristrutturazione della palestra del plesso, già completata nei mesi scorsi, che ha contribuito a migliorare ulteriormente la qualità e la funzionalità degli spazi scolastici. “Possiamo dire con soddisfazione che questo plesso, da quando ci siamo insediati, ha avuto un bel restyling– dichiara il sindaco Davide Vasta – Migliorare gli ambienti scolastici è tra i punti del programma elettorale a cui teniamo di più. Stiamo lavorando per garantire ai nostri bambini ambienti sempre più sicuri, funzionali e adeguati alle loro esigenze, perché la qualità degli spazi scolastici è parte integrante della qualità della scuola”.

Luogo: RIPOSTO, CATANIA, SICILIA

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