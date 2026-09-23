Prosegue l’attività di controllo del territorio della Polizia Locale di Riposto, con l’obiettivo di rafforzare la sicurezza stradale e garantire il rispetto delle regole. Nella mattinata di ieri, su disposizione del comandante Orazio Giovanni Vecchio, gli agenti hanno effettuato posti di blocco fissi e mobili, concentrati soprattutto nell’area del mercato settimanale di via Pier Santi Mattarella. Gli agenti, alcuni in divisa e altri in borghese, hanno effettuato controlli sui veicoli in circolazione, verificando in particolare documenti di guida, assicurazioni e regolarità dei mezzi, oltre al rispetto delle norme del Codice della Strada. Parallelamente sono stati effettuati controlli anche sulle attività degli ambulanti presenti nell’area del mercato.





Il bilancio dell’operazione è significativo: 60 veicoli controllati e 35 violazioni accertate, per un importo complessivo di quasi 6000 euro di sanzioni, con decine di punti patente decurtati. Sono stati inoltre controllati cinque ambulanti, due dei quali sono risultati irregolari. Nell’ambito dell’attività di polizia giudiziaria si è proceduto a un sequestro probatorio e a una denuncia. Tra le violazioni contestate figurano il mancato utilizzo delle cinture di sicurezza, la guida con dispositivo durante la marcia, l’assenza di copertura assicurativa, la patente scaduta, la sosta irregolare e l’occupazione abusiva del suolo stradale.





“Questi controlli hanno un obiettivo preciso: aumentare la sicurezza e garantire il rispetto delle regole – dichiara il sindaco Davide Vasta – La presenza della Polizia Locale, anche attraverso controlli in borghese e posti di controllo mirati, rappresenta un importante presidio di legalità. Vogliamo che chi percorre le nostre strade, chi lavora e chi frequenta i nostri mercati possa farlo in condizioni di maggiore sicurezza. Ringrazio il comandante Vecchio e tutti gli agenti per il lavoro svolto e per l’impegno quotidiano a tutela della nostra comunità”.

Luogo: RIPOSTO, CATANIA, SICILIA

Questo contenuto è stato disposto da un utente della community di BlogSicilia, collaboratore, ufficio stampa, giornalista, editor o lettore del nostro giornale. Il responsabile della pubblicazione è esclusivamente il suo autore. Se hai richieste di approfondimento o di rettifica ed ogni altra osservazione su questo contenuto non esitare a contattare la redazione o il nostro community manager.